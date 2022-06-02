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孩子是寶！　北榮桃園分院協助「兒童BNT疫苗接種」醫護變年輕

▲北榮桃園分院協助「兒童BNT疫苗接種」醫護變年輕。（圖／北榮桃園分院提供）

▲北榮桃園分院協助「兒童BNT疫苗接種」醫護變年輕。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每一個孩子都是寶！北榮桃園分院2日起進駐桃園巨蛋體育館，協助「兒童BNT疫苗接種」。為了拉近與小朋友的距離，院長盧星華和醫護人員都戴上可愛的動物頭飾，並請來阿桃和園哥也到場陪伴，希望家長和小朋友心情放輕鬆，施打疫苗增加保護力。北榮桃園分院表示，6月3至5日端午連假持續為民眾提供接種服務。

▲北榮桃園分院協助「兒童BNT疫苗接種」醫護變年輕。（圖／北榮桃園分院提供）

北榮桃園分院指出，本次施打採用「桃園打法」，是北榮桃園分院院長盧星華為增加安全性與舒適性，參考並改良日本「宇美町式」注射法，創新設計出更加友善的注射方式，讓接種者和家屬從等待、醫師評估、疫苗注射，到注射後觀察都坐在同一個位置上，由醫護人員移動分區為接種者做評估和疫苗注射，減少接種者的焦慮和恐慌，增加接種者的安心、安全、以及舒適的程度，同時能夠增加疫苗施打的流暢性和效率。

▲北榮桃園分院協助「兒童BNT疫苗接種」醫護變年輕。（圖／北榮桃園分院提供）

今天起至5日於桃園巨蛋開設「兒童BNT疫苗大型接種站」，上、下午皆有安排場次，預計每日接種2,500人次，4天共可服務1萬人次，2日提供的2,554個預約接種名額已額滿，6月3至5日端午連假持續為民眾服務，提供舒適友善環境及快速、穩定且優良的接種品質。

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