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承辦健檢與採購業務「9年收賄628萬」　北榮桃園分院醫師遭起訴

▲台北榮總桃園分院蔣姓醫師涉嫌收受得標廠商賄賂，桃檢查出9年間收取逾600萬元，依貪污罪嫌起訴，另還包括陞和公司負責人等共計8人被起訴。（圖／翻攝自Googlemap）

▲台北榮總桃園分院蔣姓醫師涉嫌收受得標廠商賄賂，桃檢查出9年間收取逾600萬元，依貪污罪嫌起訴，另還包括陞和公司負責人等共計8人被起訴。（圖／翻攝自Googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

台北榮總桃園分院蔣姓醫師遭檢舉，涉嫌於2004年起至2013年間負責健保與採購業務收受下游得標廠商，按月收取賄賂，檢調查出，總計蔣姓醫師於9年間收取達628萬800元賄賂，桃園地檢署偵結依貪污治罪條例將蔣姓醫師，和公司負責人、主管、會計等8人提起公訴，另蔣男主動繳回不法所得，檢方建請桃園地院依法減輕其刑。

檢警調查，56歲的蔣姓醫師負責北榮桃園分院內部健檢中心與健檢業務，遭檢舉於2004年10月起至2013年9月間，向下游合作廠商與醫療公司以偽造不實文件，向台北榮總請款詐取不得利益，廉政署接獲情資蒐證數月後，報請桃園地檢署指揮偵辦，桃檢於去年3月間指揮廉政署、台北市調查處在台北市某醫療公司、榮總桃園分院持搜索票搜索。

桃檢指出，蔣姓醫師擔任北榮桃園分院家醫科醫師與主任期間，還兼任院內健檢業務營運管理中心主任，負責健檢醫療業務與採購案，檢方查出，蔣自2004年起將健檢業務以外包方式辦理，依政府採購法採購，最後由陞和公司取得標案並取得健檢業務，該公司派員駐院辦理檢查報告印製、醫療儀器檢測保養等行政業務，但實際上雙方再依健檢人數拆帳。

因蔣姓醫師掌握陞和公司以桃榮名義對外行銷推廣健檢案准駁權限，同時亦有協調安排院內醫師出診巡迴本國勞健檢及移工健檢案、每月結算帳款及年度驗收等監督管理權，足以影響健檢業務成效、收入與請款等事宜。

陞和公司58歲黃姓負責人、65歲陳姓協理於2004年開始履約後，提出以每月受檢移工人數乘以30元為對價，蔣男同意後先後指示邢姓、江姓、蔡姓副理與陳姓、王姓會計按月交款，直至2013年履約期滿前，蔣姓醫師將推廣健檢案退件與不配合安排醫師出診，檢方估計，蔣姓醫師自2003至2013年間總計收取賄賂達628萬800元。

桃檢表示，檢察官偵結，依「貪污治罪條例」將蔣男及陞和公司黃姓負責人、主管、會計等8人提起公訴，此外，蔣主動繳回不法所得，檢方建請法院依法減輕其刑。此外，檢方還查出陞和公司派駐桃榮健檢中心的王姓放射師，未實際進行超音波儀器檢測保養，僅為應付國軍退除役官兵輔導委員會之稽查，竟與負責檢測保養之林姓、孫姓工程師謀議製作不實修護報告，3人偵訊時坦承不諱，桃檢予以3人緩起訴處分，但需向公庫支付5萬、2萬元。

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