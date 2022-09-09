愛心企業持續9年送暖　北榮桃園分院護家住民開心過中秋

▲愛心企業送暖，北榮桃園分院護家住民開心過中秋。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

義美吉盛食品公司感動台北榮民總醫院桃園分院，長年來，對護家住民的細心呵護，於秋節前夕，由專案經理羅健源代表該公司高志明董事長及詹成吉總經理，至北榮桃園分院捐贈義美月餅520份，另也捐助現金2萬元指定協助公務床提升品質之用，希望能為住民帶來溫暖。

榮民總醫院桃園分院9日表示，該院「長青園」及「松柏園」2所附設護理之家，每年中秋節都為住民舉辦中秋節活動，今年因國內確診人數仍持續破萬，又有 BA.5疫情升溫的隱憂，因此，將活動調整為小而美的形式，在兼顧防疫狀況下，結合社會資源舉辦了「中秋節關懷慰問暨慶生會」。

因顧及防疫無法到護家現場，該院特別安排視訊連線，順利協助愛心企業達成關懷住民長輩的任務。住民們興奮地揮手與鏡頭另一端的羅經理及盧院長暨工作同仁互動， 並由91歲的朱伯伯代表住民致詞表達感謝。

北榮桃園分院由院長盧星華回贈感謝狀乙幀，略表謝忱。盧院長表示，該院連續9年在中秋節接獲義美吉盛食品(股)公司捐贈現金及月餅，其堅持及不間斷的善心義舉令人佩服與感動，相信在往後的歲月裡，這股暖流也將不斷地延續下去。

捐贈儀式完成後，盧院長隨即至2所護理之家現場，為住民唱生日快樂歌、陪同壽星代表切蛋糕，並逐位發送月餅還與住民進行小遊戲、開心唱中秋應節的老歌，長輩們全都笑開懷。