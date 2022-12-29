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社會 社會焦點 保障人權

5年3度酒駕拒繳12萬罰款　「常酒駕家人管不動」查封土地立馬繳清

▲桃園市孫姓男子去年11月因酒駕被查獲，由於是5年內三度酒駕，遭重罰12萬元，但遲未繳清，執行官登門催繳，圖為其家人出面回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市孫姓男子去年11月因酒駕被查獲，由於是5年內三度酒駕，遭重罰12萬元，但遲未繳清，執行官登門催繳，圖為其家人出面回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區孫姓男子去年11月酒駕被員警查獲，由於是5年內第三度酒駕遭開罰12萬元，但孫男卻遲未繳清，經桃園市政府交通裁決處移送執行署桃園分署執行，經多次催繳孫男均置之不理。分署執行官查出孫名下有土地，日前登門催繳，並會同第政機關查封其名下土地，若再拒繳將拍賣名下土地清償，孫男獲悉後立馬於隔周繳清罰鍰。

桃園分署指出，52歲的孫姓男子因5年內無照第三次酒駕，遭開罰12萬元，僅先繳納1萬8,000元，剩餘款項經催繳仍未如期繳納，市府交通裁決處遂移送法務部執行署桃園分署執行。

▲桃園市孫姓男子獲悉名下土地遭查封，隔週立即繳清剩餘罰鍰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市孫姓男子獲悉名下土地遭查封，隔週立即繳清剩餘罰鍰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署收案後多次通知孫男繳納剩餘罰鍰，孫男卻置之不理，分署查出其名下在八德區有土地，本月20日派遣執行官至孫男住居處現場執行，惟當天未會晤孫男，其弟弟透露，孫男常常酒駕，家人都管不動，這次面臨名下土地被查封命運，一定會催促孫男盡速繳清罰鍰。果然孫男獲悉，隔周捧著10萬2,000元現金至桃園分署繳清剩餘罰鍰，讓其名下土地免遭拍賣命運。

桃園分署呼籲，民眾切勿酒駕，以維護用路人之人身安全，若酒駕收到罰單，務必於期限內繳納罰鍰，切勿心存僥倖，如無法一次清償，應主動聯繫桃園分署洽詢分期繳納事宜，以免移送執行後，存款與薪水遭扣押，甚至面臨動產、不動產遭拍賣結果。

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