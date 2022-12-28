大學學科能力測驗1／13起舉行3天　雲林設2考區共73試場

▲雲林考區試務工作由雲科大主辦，第1分區設於斗六高中，第2分區設於虎尾高中，合計73試場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

112學年度大學學科能力測驗將於1月13日至15日舉行，雲林考區試務工作由位於國立雲林科技大學負責主辦，2個分區分別為「第1分區設於斗六高中，設有37個試場，1,301名考生」；「第2分區設於虎尾高中，設有36個試場，1270名考生」，合計73試場共2571位考生應試。

因應疫情大考中心規定於1月12日下午2時至4時查看考場，但考生與家長均不得進入試場，僅能於試場外查看座位安排。於考生查看考場後，亦應進行全面清潔消毒工作，特別呼籲考生請務必確實查看准考證號碼並確認考場位置，以免屆時倉促而跑錯試場。

今年學測考試日程之考科安排因應108課綱而考試時間有所調整，1月13日將進行數學A、自然；1月14日考試科目為英文、國文（選擇題）、國寫3科測驗；1月15日考試科目為數學B、社會2科；各節考試開始前5分鐘打預備鈴，鈴響時考生即可入場。但考生入場後至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本或作答。

雲林科技大學教務長李傳房提醒考生，考試三日考生進入考分區時應全程配戴口罩並配合出示大考中心製發之入場證，而入場應試時，須攜帶國民身分證或有照片健保卡或駕駛執照或中華民國身心障礙證明或護照或居留證等應試有效證件正本，請考生於應試前備妥相關身分證件，若入場應試未攜帶相關身分證件，且至當節考試結束鈴聲響畢未送達指定地點，則違反試場規則，將扣減該科成績1級分；行動電話及具通訊功能之穿戴式裝置，如智慧型手環、手錶及眼鏡等切勿攜帶入場。



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