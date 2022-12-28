榮獲「婦幼安全工作績優員警」　雲林警黃建庭謙虛回應

▲黃建庭三年間經手婦幼案件多達數百餘件，均能妥善處理並獲被害人讚賞，此次獲獎實至名歸。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局台西分局第三組家防官黃建庭，因工作積極認真榮獲警察局肯定而推薦參加警政署婦幼安全工作績優員警評核，黃建庭不負眾望榮獲核定「110年度婦幼安全工作績優員警」殊榮，台西警分局長黃念生於日前週報中公開頒發獎狀並表揚鼓勵。

▲台西警分局長黃念生於日前週報中公開頒發獎狀並表揚鼓勵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

黃建庭從事警職工作逾16年，為優秀資深之員警，自2020年奉派台西警分局擔任家防官職務後，對於轄內家庭暴力防治、兒少保護、性侵害及兒少性剝削等相關婦幼工作均能本於同理心專業應對，平時除積極發覺潛在婦幼案件及指導同仁處理方式外，並即時會同安全網絡提供相關協助及保護。

其三年間經手婦幼案件多達數百餘件，均能妥善處理並獲被害人讚賞，此次獲獎實至名歸。黃建庭謙虛表示，婦幼案件能妥善順遂並非一人可完成之工作，端賴每位同仁戮力合作才能達成任務，這個榮耀應歸功於每位正投入相關工作的同事。

台西警分局長黃念生表示，婦幼安全工作為警察重點工作之一，期勉每位員警能本於專業知能及感同身受的態度，應對處理相關案件，讓每位被害人能獲得充足協助，保護婦幼安全，作為維護社會治安安定的力量。

▲黃建庭謙虛表示，婦幼案件能妥善順遂並非一人可完成之工作，端賴每位同仁戮力合作才能達成任務，這個榮耀應歸功於每位正投入相關工作的同事。（圖／記者蔡佩旻攝）

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