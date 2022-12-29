高雄夢時代跨年懶人包來了！雙面舞台動線曝　2輕軌站1700後不載客

▲2023高雄夢時代跨年晚會，主打雙面舞台。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

決定到哪個舞台跨年了嗎？2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》彩蛋總盤點，史無前例「雙面舞台」真面目正式公開，兩面都是搖滾區、260度超廣角的設計讓粉絲大呼「一定要看現場」！市府表示，雙面舞台宛若「人生抉擇」的分岔路口，建議粉絲進場前先做好決定，無論選「進行式」或「未來式」舞台，絕對雙倍精彩。

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▲夢時代跨年晚會雙面舞台的粉絲，可由各自角度欣賞同一組藝人演出。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄跨年夢幻卡司稱霸全台，雙面舞台的粉絲可由各自角度欣賞台上同一組藝人演出，如何設計獨家演出讓雙面粉絲都能大飽眼福，也是重要看點之一。開場由金曲、金音雙金肯定的「告五人」以及R&B女神「Julia吳卓源」輪番熱力開場，晚上9點後將獨家獻給高雄的「動力火車」登上雙面舞台，用經典情歌征服粉絲。

倒數前則由「原子少年-金星」、超人氣潮流男團「Ozone」以人群戰術攻佔雙面舞台，以及高雄女兒、天生歌姬「A-Lin」獨家壓軸演出獻給家鄉，一連串精彩演出要讓粉絲「耳朵懷孕」；此外倒數後還有180秒絢麗奪目的正宗高空「亞灣跨年煙火」，加上天團「八三夭」嗨翻全場，讓大家年前年後都幸福感爆棚。

因應跨年人潮，輕軌「夢時代站」及「凱旋中華站」31日傍晚5時後不上、下客，想要輕鬆進到跨年會場，首推「搭乘捷運至凱旋站」。

▲▼2023高雄夢時代跨年晚會，雙面舞台，兩面都是搖滾區。（圖／記者賴文萱翻攝）

市府表示，由於今年舞台為雙面台設計，來跨年的朋友們請先想好「人生的決擇」，自捷運凱旋站3號出口出站後，就像是來到「人生的分岔路口」，如果想要「享受當下」選擇「進行式舞台」，只要從時代大道上，往夢時代方向往前直走就可抵達。

若想體驗以不同角度看夢時代跨年，可選擇「未來式舞台」，依照現場指示往成功路方向前進，經由專用通道左轉回到時代大道，多走點路就能到未來式舞台迎接「嶄新未來」。

▲▼2023高雄夢時代跨年晚會散場動線。（圖／記者賴文萱翻攝）

為加速散場人潮輸運，跨年結束後，除了沿原路線返回捷運凱旋站，也可經由時代大道轉至成功二路、中華五路、時代南二路、時代南一路以及中山三路離場；想搭乘「橘線文化中心站-跨年活動會場」免費接駁車離場的民眾，可沿著時代大道轉進時代南二路乘車，離場路線多元簡單，歡迎民眾多加利用。

市府強調，為防止踩踏風險，「未來式」、「進行式」舞台兩面人潮不流通，但在活動進行當中，民眾隨時可利用連接中華五路及成功二路的單向人流通道，往返切換不同舞台，一個晚上同時體驗雙面舞台震撼效果。

高雄獨家卡司還有雙金樂團「滅火器樂團」、高雄在地樂團「影子計劃」，實力派唱將包括金曲歌后「艾怡良」、可甜可辣的「Kimberley陳芳語」、饒舌抒情歌手「高爾宣」、億萬翻唱女神「文慧如」、和八點檔一線女星組成的跨年限定女團「PT Girls」，要用火熱演出對抗寒冬，邀請大家一起到高雄度過最嗨的跨年夜。