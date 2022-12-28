雲林禽場再爆H5N1亞型禽流感疫情　撲殺1萬2千隻黑羽土雞

▲雲林台西鄉1土雞場確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），執行12,614隻黑羽土雞撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣本月8日發生第一起H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感病例後，24日接獲通知台鄉1土雞場主動通報確診同型禽流感，依標準作業程序執行1萬2614隻六週齡黑羽土雞撲殺銷毀作業，雲林縣動植物防疫所並督導業者完成場區清潔及消毒工作。2022年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計40例。

針對此波來勢洶洶的疫情，雲林縣長張麗善表示，台灣目前進入候鳥來臺度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入禽場風險升高，故提醒禽農務必加強禽舍防鳥設施，避免飼養家禽與其接觸。

防檢局說明，此波全球H5N1亞型HPAI疫情十分嚴峻，我國候鳥路徑上游國家韓國與日本今年10月起再次發生HPAI疫情，其中韓國10月17日至今日已有48禽場確診H5N1亞型HPAI(b分支)，日本10月28日至今日已有57禽場確診H5N1亞型HPAI(均為b分支)。

雲林縣長張麗善表示，臺灣目前進入候鳥來臺度冬主要季節，透過候鳥遷徙將禽流感病毒傳入禽場風險升高，故提醒禽農務必加強禽舍防鳥設施，避免飼養家禽與其接觸。防疫所所長廖培志指出，同時禽場也應持續提高警覺，落實門禁管制及人員、車輛、運輸載具等進出消毒等軟硬體生物安全工作。

如發現飼養家禽有異常死亡或狀態，應即時通報，以防範新病毒散播風險，降低疫病傳入造成重大的經濟損失。

▲雲林台西鄉1土雞場確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感（HPAI），執行12,614隻黑羽土雞撲殺銷毀作業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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