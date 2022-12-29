快訊／連9天升溫！本土+27803、另增36死　20多歲女發病隔天亡

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第三波Omicron疫情來勢洶洶！中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增27803例本土個案，比上周同日增加39.8%，單日病例已經連續三天突破2萬大關，上升趨勢也持續9天。今日也增加152例境外移入，確診個案中新增36例死亡，死亡個案最年輕為20多歲女性，發病隔天死亡。

指揮中心說明，今日新增27803例本土個案，有7縣市超過千例，分別是新北市(5665例)，台中市(3602例)，台北市(3195例)，桃園市(3144例)，高雄市(2747例)，台南市(2232例)、彰化縣(1211例)。

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▲12/29新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案年齡分布20多歲到90多歲，其中最年輕為20多歲女性，沒有接種疫苗，本身有有嚴重肝硬化、糖尿病、腦腫瘤等病史，12月23日發燒、呼吸困難等症狀，24日急診就醫，PCR陽性確診通報，當天呼吸衰竭、插管，住進加護病房，使用呼吸器、瑞德西韋，當天不幸病況惡化死亡。死因為新冠肺炎合併敗血性休克及呼吸衰竭。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲12/29本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）