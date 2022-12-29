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大陸 大陸焦點 特派現場

憂開關陸客湧來打BNT　港府宣布「無免費接種」口服藥須自費2.4萬

▲▼香港特首李家超。（圖／路透社）

▲香港特首李家超。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸和香港下個月將全面通關，同時，「復星健康」宣布大陸民眾可以到香港接種BNT雙價疫苗，「小紅書」等社群平台出現大量攻略，引發香港民眾擔憂民生受到衝擊。對此，港府28日宣布，非香港居民獲新冠口服藥要自行支付逾6000元港幣（約新台幣2.4萬）；不會為短暫來港人士提供免費疫苗接種。

大陸疫情3年，始終未開發民眾施打國外mRNA疫苗，近期儘管首度進口約2萬劑BNT疫苗，但只開放給在大陸的德國公民施打。

如今隨著中港通關，「復星健康」近日正式宣布，開放大陸民眾在網路平台上登記，前往香港接種「復必泰」（BNT）雙價疫苗的接種意願，預約成功後就可在通關後，前往香港自費接種。

多個社群平台上甚至出現大量「赴港接種疫苗攻略」，整理了一般大陸民眾該準備的文件、如何預約疫苗接種中心等方法。

▲▼ 香港疫情,新冠疫情,新冠病毒。（圖／路透）

▲大陸疫情嚴峻，港人擔憂通關後會發生新一波疫情，造成醫療擠兌。（圖／路透）

由於近期香港疫情再起，公立醫院已經湧入大批病患，不少市民擔憂通關後，會有大量大陸民眾到香港接種疫苗、就醫、搶藥等，衝擊當地民生。另外，由於香港特首李家超28日宣布取消多項防疫措施，包括入境強制核酸（PCR）檢測，民眾擔心會造成新一波疫情爆發。

為避免醫療系統受衝擊，港府醫務衛生局局長盧寵茂28日指出，香港醫療系統服務和物資，會確保有需要的港人可優先得到合適的照顧，非符合資格人士，包括非香港居民，若要使用急診室等，需付較為昂貴的正價，每次為1230元港幣。

疫苗接種方面，盧寵茂稱，BNT雙價、兒童及幼兒配方需求較高，且補給所需時間也比較長，因此港府由12月23日起已調整安排，上述款疫苗只會優先免費讓香港居民接種。

盧寵茂接著說，科興及BNT原始疫苗作為加強劑，非香港居民要最少逗留30日，才可獲提供作加強劑，港府會密切留意接種情況適時檢討安排，以避免非港人特地短期來港打針，「我們也強調，政府不會為短暫來港的非香港居民，在香港免費接種政府疫苗。」

至於新冠口服藥，盧寵茂表示，若非符合資格人士，在公營醫療系統的治療過程中，獲處方政府購買的新冠口服藥物，他們是需要繳付有關的收費，每一個療程超過6000元港幣。

對於「復星健康」宣布開放大陸民眾到香港接種BNT疫苗，大陸網友紛紛表示，「內地為什麼不能打」、「不太懂這時候宣傳去香港打疫苗，國內疫苗不行嗎？那我們打這麼多疫苗屁用沒有了，真無語啊」、「很多人都覺得外國疫苗是壞東西」。

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