中國入境唾液採檢「不含港澳」　台大醫揭1關鍵：情況不同

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

因應中國大陸疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布，自112年1月1日零時至1月31日(航班表定抵臺時間)，從中國大陸入境民眾，須進行唾液篩檢。不過，對於邊境管制，外界疑惑香港、澳門未一起執行政策的原因，台大醫院小兒感染科醫師李秉穎則解釋，港澳疫苗施打較完整，與中國情況不太一樣，這部分還可持續觀察。

對於中國大陸疫情爆發，李秉穎今（29）早接受資深媒體人周玉蔻專訪時，直指有一個很大的問題。「為什麼不願意用外國疫苗？」醫師舉日本為例，身為疫苗大國的日本在這場疫情中也沒有自己做出疫苗，但他們仍願意使用WHO認證疫苗，而中國大陸若使用這些疫苗，「疫情相對會減緩很多。」

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為了防堵國內疫情受到衝擊，目前金門小三通也有限制開放。李秉穎則說，其實開放小三通不會有很大的影響，但可預期若沒有做好檢疫，直接進入，病例數一定會增加，至於重症、死亡不會突然暴增。

另外，邊境管制中，僅限制從中國入境的民眾須進行唾液篩檢，港澳則不在此限。李秉穎解釋，港澳可視情況而定，因為疫苗施打得較完整，其中也有包含BNT，若疫情很嚴重就可考慮，因為情況跟中國不完全相同，目前會持續觀察。