Paxlovid陸黑市價破4萬！印度仿製版也要1萬2　黃牛：完全沒貨

▲大陸中國醫藥公司進口的輝瑞Paxlovid新冠特效藥。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情「海嘯式」爆發，缺藥問題嚴重，新冠特效藥Paxlovid（奈瑪特韋）在黑市價格飆漲，有黃牛報價上萬元（人民幣，下同，約新台幣4.4萬元）。另外，還有很多買不到特效藥的人退而求其次，求購印度仿制藥Primovir，但有不少人在購藥時被騙。

據《每日經濟新聞》報導，大陸國家藥監局今年2月11日批准Paxlovid進口註冊後，中國醫藥3月9日與輝瑞公司簽訂了供貨協議；12月14日雙方簽訂了進口分銷協議。

隨著疫情爆發，特效藥需求激增。有醫聯網路醫院也上架了Paxlovid，定價為每盒2980元，但28日開藥時顯示提示「今日限購數量已滿」。

▲輝瑞口服藥（Paxlovid）。（圖／路透）

在Paxlovid一藥難求的情況下，地下交易市場有黃牛報價上萬元一盒，並表示數量非常緊缺。印度仿制藥的價格也跟著水漲創高，一名藥品代購表示，手上有「綠盒」（Primovir）和「藍盒」（Paxista）兩種Paxlovid仿制藥，價格分別是每盒2500元和2700元（約新台幣1.1萬元和1.2萬元）。

該名代購接著說，現在都沒有現貨，要付款後3到7天才能發貨，「現貨一到國內立即就發光了。」還有藥品代購說，目前已經完全沒貨，不接受預訂，甚至有人找他花1.5萬元買一盒「藍盒」。

據《澎湃新聞》報導，輝瑞中國工作人員表示，公司沒有停止供應Paxlovid，也沒有出現斷貨情況；醫院和網路平台庫存緊張，或是由於最近確診病人數較多，藥物消耗量較大，此外醫院會根據國家規定藥物採購計劃，也會對庫存產生影響。

中國醫藥26日表示，Paxlovid不能通過線上渠道購買。中國醫藥證代稱，Paxlovid是處方藥，需要根據醫院的診斷購買。

此外，北京日前宣布，計劃在該市各社區醫院配置Paxlovid，但多家社區衛生中心表示還沒有藥，不過已收到培訓通知。