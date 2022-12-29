19校註冊率跌破淹水線　教長建議：選擇校系「應綜合各方資訊」

▲教長潘文忠表示，註冊率不是選填志願唯一指標，應該綜合參考各方資訊。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部昨（28日）公布111學年度大專全校新生註冊率，全台共有19所學校低於6成，比去年7所暴增12所，增加1.7倍，潘文忠今（29日）表示，少子化對學校招生是非常大衝擊，當初在建置大專資訊公開平台，公布註冊率等資訊，就是希望學生與家長選擇學校時，能更完整了解，註冊率只是參考資料之一，不是唯一，希望外界多點時間綜合了解資訊平台上資訊，教育部也會透過發表專輔與預警學校，為高教品質把關。

教育部昨在「大專校院校務資訊公開平台」公布111學年大專校院註冊率，受到少子化影響，今年共19所私校註冊率連6成都不到，列「淹水線」名單，比去年7所暴增12所，增幅達到1.7倍，其中註冊率最低為高苑科技大學24.51％，另大學碩博班招生則有54系所沒有新生就讀。

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教育部長潘文忠今天下午出席第18屆技職之光頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時，媒體詢問對於高達19校註冊率低於六成看法，以及對學生與家長未來將如何選擇學校建議。

潘文忠表示，少子化對學校招生是一個非常大的衝擊，在這過程中，教育部從106學年度起，在「大專校院校務資訊公開平台」公布相關資訊，包括辦學績效、研發成果、相關評鑑結果，以及畢業生流向與出路等資訊，當初建置這個平台，就是希望讓學生與家長在選擇學校科系時，能夠有更完整了解。

潘文忠也提及，學生選擇科系需要審慎考慮，註冊率只是參考資料之一，不是唯一，有些學校辦學不錯，可能地處偏遠，也可能是現在比較冷門科系，因此影響註冊率，希望學生與家長多花一點時間，觀看資訊平台提供相關資訊，綜合了解各校與各科系資訊，作為自己選擇參考，避免用太簡單方式判斷，若學校有不理想狀況，教育部透過發表專輔與預警學校，為高教品質把關。

