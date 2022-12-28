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少子化致註冊率雪崩！私校工會：未來5年冰河期「40校面臨退場」

▲▼全國私校工會理事長尤榮輝。（圖／全國私校工會理事長尤榮輝提供）

▲尤榮輝指未來5年私校將面臨冰河期，提醒學生與家長要注意。（圖／尤榮輝提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（28日）公布111學年度大專全校新生註冊率，全台19所學校低於6成，比去年暴增1.7倍，全國私校工會指出，校數暴增主因是不少私校誤判情勢，輕忽少子化衝擊力道，預期明年新生註冊率會被人為操作提高美化，值得考生及家長注意，而大專新生人數到117年才會降到谷底，未來5年私校將面臨冰河期，挑戰私立大專的辦學能力，預計至少40所私立大專面臨退場危機。

教育部今天公布111學年度大專全校新生註冊率，全台共有19所學校低於6成，比去年7所暴增12所，增加1.7倍，19所學校當中，又以高苑科技大學24.51％最低；另在碩博士班部分，共有54系所沒人讀，包括公立有31所上榜，包括台大、成大、清大、陽明交大都有博碩士班沒人讀。

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▲▼高苑科大。（圖／摘自高苑科大臉書）

▲高苑科大111學年新生註冊率僅24.51％。（圖／摘自高苑科大臉書）

私立大專校院111年新生註冊率低於六成「淹水線」，由去年7所暴增為19所，全國私校工會分析，主因是不少私校誤判情勢，輕忽少子化衝擊力道，而未寄存名額自動減招，導致出現「斷崖式」招生缺額，加上疫情影響招收境外生，造成許多私立大專新生註冊率大幅下滑。

因應少子化衝擊，私校工會指出，各私立大專校院明年應該會增加寄存名額減招因應，同時減少採計入學測驗科目，藉此降低入學門檻，預期112年新生註冊率，將會被人為操作提高美化，值得考生及家長注意。

私校工會提醒考生及家長，除新生註冊率可反應辦學狀況外，也要注重學校規模，因為學生人數直接影響學校收入，若學生數少於一千人，可能是「小而美」大學，但更大機率是「小而不美」的地雷學校，建議透過教育部大專資訊公開平台，查閱各大專的校務及財務等相關資訊，同時留意學校的註冊率、學生數、生師比，更要特別注意財務資訊中的收支盈虧及財務警示燈號。

私校工會認為，根據出生率推估，大專新生人數在117年才會降到谷底，未來5年私校將面臨冰河期的嚴峻考驗，挑戰私立大專的辦學能力，預計至少40所私立大專將面臨退場危機，所以，除校務資訊外，呼籲教育部儘速公告各校110年財務資訊，至少在明年考生填選志願前完成資訊揭露，以利考生及家長選校前進行綜合性評估及判斷。

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