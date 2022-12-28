19校註冊率不滿6成！學者指已滅頂「校數將越來越多」

▲靜宜大學監察人陳振貴指出，註冊率低於6成代表學校已經滅頂。（圖／陳振貴提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（28日）公布111學年度大專全校新生註冊率，全台共有19所學校低於6成，比去年暴增1.7倍，學者分析，註冊率主要受少子化海嘯影響，其中私立校院又是第一線，而低於60%就是「淹水線」，上述學校已經滅頂，並示警少子化趨勢還沒到谷底，註冊率低的學校將越來越多。

教育部今天公布111學年度大專全校新生註冊率，全台共有19所學校低於6成，比去年7所暴增12所，增加1.7倍，19所學校當中，又以高苑科技大學24.51％最低；另在碩博士班部分，共有54系所沒人讀，包括公立有31所上榜，包括台大、成大、清大、陽明交大都有博碩士班沒人讀。

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對此，實踐大學前校長、靜宜大學監察人陳振貴指出，註冊率低於60%警戒線，其實就是「淹水線」，已經滅頂，其中還有一所國立的台東專科學校，這主要受少子化海嘯影響，早在今年8月聯合分發時，就引發大震撼，各校紛紛在今年9月申請寄存名額，但部分學校怕影響收入，寄存名額相對保守，結果就在今天露出端倪。

陳振貴分析，整體而言，受到少子化海嘯衝擊學校，以私立校院為第一線，因為公立學校學費比私校便宜，資源也比私校多，另外註冊率也和學校的交通便利性、是否有特色有關，像是台東專科學校、澎湖科大註冊率不理想，和學校地點偏遠與經營成效有關。

私立科大協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥提醒，少子化趨勢還沒到谷底，註冊率低只會越來越多，各大學必須加速縮小學校規模，要向教育部寄存名額，同時認清優勢科系，以及承認少子化的現實挑戰，否則學校規模縮的不夠快，加上太多招生名額，學校將無法招到相對應的學生。