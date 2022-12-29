國防部拋服役就學1+3　教長：提供多元彈性方案「尊重學生意願」

▲對於大學四年完成兵役與課業規劃，教長潘文忠表示，會提供學生多元彈性方案，也尊重學生意願。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

義務役將從4個月將延長為一年，國防部更提出日役男在大學4年同時完成服役與學業構想，也引發各界議論，教育部長潘文忠今（29日）指出，這牽涉到學生的生涯規劃與學習考量，加上各大學與各科系之間也有細節差異，教育部將在明年初邀集大學與學生團體進行深入對話與討論，希望討論出配套措施，屆時修課會是彈性多元，不會是唯一模式，除提供學生選擇機會，也會尊重學生意願。

總統蔡英文本周二（27日）公布，將現行4個月義務役恢復為1年，並讓役男在大學4年同時完成服役和學業構想，根據國防部昨公布規劃，將由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，以縮短1學年時間，修完所有學分，配套措施包括利用寒暑假與放寬學分上限等方式。

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不過，該方案也引發外界批評，認為將影響學生在寒暑假規劃的相關活動，包括出國遊學、交換或實習，也會影響大學生活，教育部長潘文忠今天下午出席第18屆技職之光頒獎典禮，會前則接受媒體聯訪時表示，將會提出彈性多元的修課方式，除提供學生選擇機會，也會尊重學生整體意願跟考量。

對於大學三唸完所有學業及一年服役，潘文忠指出，由於牽涉到學生的生涯規劃與學習考量，加上各大學與科系之間有細節差異，需要進一步會商，所以教育部將在明年初，邀集大學與學生團體進行深入對話與討論，但不會是在大學校長會議，將會分成幾個梯次，進行深入了解與詳細討論，其中要考量到學校的校務運作與課程安排，若需要教育部提供相關資源，也會提供符合需求。

至於配套措施的輪廓，潘文忠說，希望討論出的配套措施，修課應該是有彈性且多元，不會是唯一模式，因為不同科系學生會有差異性，方案也會尊重學生意願與選擇，才能讓學生適切考量，若有具體方案，會再跟大家報告。