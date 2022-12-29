4年完成服役學業　寒暑假恐泡湯「大學生活不完整」

▲要在4年內完成服役與學業，校方認為將影響大學生活與寒暑假。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

義務役將從4個月將延長為一年，國防部更提出日役男在大學4年同時完成服役與學業構想，但大學端指出，學生要三年內修完學分並畢業是可行，但就得犧牲寒暑假，包括出國交換與實習機會，甚至包括社團與愛情的時間，教育團體則表示不太可行，建議教育部應徵詢大學端意見，以及多傾聽未來要服役1年的學生需求。

總統蔡英文本周二（27日）公布，將現行4個月義務役恢復為1年，並讓役男在大學4年同時完成服役和學業構想，根據國防部昨公布規劃，將由內政部配合教育部分別訂定多元服役與彈性修業措施，以縮短1學年時間，修完所有學分，配套措施包括利用寒暑假與放寬學分上限等方式，教育部則回應，會在明年初和大專校院和學生團體來詳盡地交換意見，研商出相應的配套方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大副教務長詹魁元指出，課業只是大學生活的一部份，若硬要學生在3年內完成課業，這當然是可行，但對於學生來說，就得犧牲寒暑假，包括出國交換與實習機會，甚至得犧牲在社團與愛情的時間，這樣大學的生活就不完整，尤其政府又鼓勵學生要到國外遊學或交換，勢必會影響其規劃。

詹魁元認為，自己也當過兩年兵，當兵為國家付出很好，若兵役延長為一年，其實不用扯到大學，若學生只是考慮到當兵一年就覺得生涯被耽誤，這想法有點表面。

台灣青年民主協會理事長張育萌指出，個人認為這樣作法不太可行，因為就現在制度而言，很多大學都在寒暑假安排勞動實習等活動，學生也規劃要出國遊學或交換，若真的要把學分在三年內修完，就會影響到上述活動，而且將會沒有任何喘息空間，或許對文組學生來說是比較有機會3年內完成學業，但對理工科學生來說比較困難。

張育萌坦言，每個人無法憑空挪出一年時間使用，趁現在制度還未上路前，教育部要多多徵詢大學端意見，以及未來兵役延長為一年的學生，其需求是什麼，使用者意見非常重要。