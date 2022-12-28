大學美化註冊率！112學年58校寄存近9千名額「年增逾3倍」

▲教育部統計，112學年大專校院寄存教育部名額暴增到58校、8892名，一年暴增逾3倍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（28日）公布111學年度大專新生註冊率，全台19所學校低於6成，比去年暴增1.7倍，全國私校工會指出，私校未寄存名額到教育部自動減招是原因之一，而根據教育部最新統計資料，111年大學與技專校院共45校寄存招生名額共2819名，112學年則暴增到58校、8892名額寄存教育部，短短一年暴增6073人、相當3.1倍，難怪私校工會提醒家長與學生，要注意明年美化的註冊率。

教育部今早在「大專校院校次資訊公開平台」公布111學年度大專全校新生註冊率，全台共有19所學校低於6成，比去年7所暴增12所，增加1.7倍，19所學校當中，又以高苑科技大學24.51％最低；另在碩博士班部分，共有54系所沒人讀，包括公立有31所上榜，包括台大、成大、清大、陽明交大都有博碩士班沒人讀。

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為了提高註冊率，今年不少私校已經向教育部寄存名額，而根據教育部稍早最新統計資料，111年大學與技專校院共45校寄存招生名額共2819名，其中一般大學主動調減（寄存）招生名額共計10校、327名，技專校院35校寄存2492名，而在112學年，一般大學共計22校寄存4449名，技專校院核定36校共寄存4443名，合計112學年58校寄存招生名額共8892名，短短一年暴增3.1倍。

不過，全國私校工會提醒，今年註冊率低於六成校數暴增，主因是不少私校誤判情勢，輕忽少子化衝擊力道，預期明年新生註冊率會被人為操作提高美化，值得考生及家長注意。

教育部表示，因應少子女化趨勢，在招生名額部分，採取「控管大學招生名額總量」及「學校主動調減招生名額」機制，包括招生名額採總量管制、配合學校辦學能量，包括如生師比、師資結構、校舍建築面積等，就招生名額總量進行合理調控，並配合國家發展與產業趨勢調整招生名額、建立內控調整機制保留一定比率予學校進行調配、視學校各學制班別招生結果（註冊率）適度調整招生名額總量，以及由學校自行評估申請主動調減（寄存）招生名額等策略，適度調控大學校院招生名額。