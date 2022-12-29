車手吞10萬遭「貼照懸賞」嚇到自首　凶狠竹聯天蠍堂主被起訴

▲詐騙集團囂張公布黑吃黑的車手證照片懸賞抓人。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

竹聯幫天蠍堂主陳生琥組織詐騙集團，犯下多起以假鈔換真鈔的方式詐騙案，2020年間，陳生琥懷疑李姓小弟A錢，在李男耳邊開槍恐嚇，要求李男提款還錢，另外蔡姓小弟也因黑吃黑10萬元，被陳生琥在網路上公開身分證懸賞，要幫眾「共襄盛舉」抓人，蔡男嚇得趕緊自首保命，台北地檢署29日依加重強盜起訴陳等7人。

以陳生琥為首的不法集團除了施詐行騙，也涉及地下匯兌等多起案件，還特地找來退休警察周光熹當軍師，提供變造身分及犯案後解散的教戰守則，規避檢警追查，陳、周等人已陸續遭起訴、判決，其中陳生琥行蹤詭譎，被警方逮捕後，由檢察官聲押獲准，卻又被法院裁准交保後逃亡，所幸最後仍被警方抓回歸案，目前在台中監獄服刑中。

檢警後續追查又發現，陳生琥因懷疑手下李姓車手沒有依照指示轉帳詐騙所得，派段盛治、胡宇浩將李男押到新店的鐵皮屋，由陳生琥持槍在李男耳邊開槍示警，接著痛打一頓後，要求李男吐出150萬元，李男只好找女友提供提款卡，到ATM提出48萬元換回自由。

▲段姓詐團成員涉嫌強盜旗下車手遭逮捕起訴。（資料照／記者邱中岳翻攝）

另名蔡姓車手則是因為奉命去某處拿現金50萬元，只上繳40萬，陳生琥等人發現遭黑吃黑後，直接在臉書群組貼出蔡男身分證照片，以懸賞10萬元的方式要成員共襄盛舉，還聲稱可提供消息來源保護措施，蔡男因擔心生命安危，趕緊向警方自首是詐騙集團車手的身分。

此外，1名從韓國返台的留學生，手中握有大筆韓圓想換成新台幣，陳生琥得知後，指示司機羅弘澤帶著302張假的千元鈔去跟留學生交換。檢察官調查後，依加重強盜、行使偽造、恐嚇、違反《個資法》等罪起訴陳生琥等7人，至於退警軍師周光熹因為被查獲涉及這3部分犯罪，獲得不起訴。