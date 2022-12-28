法官全力馬拉松開庭！　台柬埔寨27嫌全收押無法跨年...釀3死無人認

▲台版柬埔寨活人如牲畜堆疊，27嫌全裁定收押。（圖／翻攝自爆料公社）

記者黃宥寧／台北報導

泯滅人性的「台版柬埔寨案」被害人高達307人，其中61人遭拘禁，3人身亡，詐騙金額達3.9億，2高層幹部「茶董」陳樺韋及「S姊」傅榆藺等29人被依私刑拘禁等罪起訴，27人今移審，士林地院3名法官不停歇全力開庭，因幕後藏鏡人「藍道」仍在逃，合議庭評議後，認有串供、逃亡之虞，將27嫌裁定羈押禁見。

該詐團強控犯罪手法殘忍，泯滅人性，導致307人受騙當中釀3死，震驚社會，士林法院28日上午收案決議，採行人工抽籤，並於上午10點30分由由荒股鄭欣怡中籤，合議庭審判長為楊秀枝，陪席法官為陳孟皇，案號為「111年矚重訴字1號」。

羈押人數達27名，為避免被告串供，因此採用3法庭分開進行，從下午2時許由3名法官各自訊問27人被告，歷經9小時，合議庭考量，首腦「藍道」仍在逃，且被告有逃亡勾串共犯之虞，全案被害人共2、300人，認有反覆實施，裁定全數羈押禁見，還押看守所。

2高層「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋遭求處無期徒刑，「木法沙」蔡博臣、「蝦董」涂世泓各求刑30年徒刑、鄭育賢及控員幹部謝承佑、呂政儀、鄭文誠、張家豪等5人，求處25年、鄭建宏、劉宏翊、邱柏倫等3人，求刑20年；其餘被告檢方建請法院量處適當之刑。