「猜猜我是誰集團」超狠！坑10人騙300萬　台南警追查1年逮10人

▲市警二分局警方查獲44歲劉姓主嫌等詐騙集團共10人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局於2021年間接獲報案，民眾指控接獲自稱為姪女或是許久未見面的老友來電，要求急需借款因而受騙上當，警方偵辦後陸續發現有10多名被害人，共計損失約新台幣300萬元，經歷1年的深入偵辦，破獲劉姓主嫌為首的10人詐騙集團，全案依法送辦。

警方查出，其中69歲李姓被害人慘遭詐騙60萬元，其於2021年9月接獲自稱為其侄子來電，對方先謊稱近日換手機號碼，要被害人直接撥打該手機號碼，在通話中再以因欠債急需借款為由，要求被害人匯款至其指定之銀行帳戶，等被害人匯款後，該集團即指派車手持人頭戶的提款卡，陸續於台南市中西區的ATM多次提領。

案經165系統公布之提領影像後，二分局秉持溯源追查之積極態度，成立專案小組並地毯式地調閱影像過濾分析，運用刑事局公布詐欺車手提領熱點案件，發現係為有組織性之集團性犯罪，經報請台南地檢署檢察官指揮，歷經長達1年並執行4波之拘提掃蕩行動，分赴台中、台南等處地點，於27日將該集團44歲劉姓主嫌（詐欺及毒品前科）緝捕到案，期間24歲林女（詐欺前科）及31歲詹男（詐欺前科）等2名收水車手頭、26歲何女（侵占前科）及31歲邱男（無前科）2名車手及其他共犯成員等共計10嫌到案送辦，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法移送台南地檢署偵辦，成功瓦解該集團，避免更多被害人受騙。

第二分局表示，這類「猜猜我是誰」是常見詐騙手法，對於接到自稱久未聯絡之親友提到借錢的事情，應具備警覺性，掛掉電話後再三查證，不要只憑電話中隻字片語就深信不已，損失辛苦存下的血汗錢，如民眾遇有類似情形，即立即按照一聽、二掛、三查證等3步驟，可撥打反詐騙專線165或報案110查證，亦可就近至當地派出所來諮詢以免遭詐騙。