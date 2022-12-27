快訊／「台版柬埔寨」施虐畫面曝　囚禁豬仔電擊！2男1女慘死

記者陳雕文／新北報導

新北警方於11月破獲求職詐騙集中營，該集團先後囚禁61人狠狠毒打、電擊、餵毒控制，其中3人遭虐死棄屍，如今檢方依私行拘禁、加重強盜等罪將陳等29人起訴並求處重刑，且詐團把受害者騙進民宅「毒打囚禁」的凶殘畫面也曝光。

▲警方到中壢破門逮8嫌，並查獲手銬、泡麵等證物，驚覺被害人慘遭虐待。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，詐團在臉書等社群PO文徵才，等民眾上門後先約到摩鐵見面，詐團成員就表明，如果純粹賣帳戶就是給5萬，如果跟著詐團生活個幾天，吃住都由詐團負責，只要等帳戶失靈即可離開，並多給15萬，很多人聽到這麼好的代價就答應了，結果被騙進民宅毒打。

▲▼詐團施虐下手超凶殘。（圖／記者陳雕文翻攝）

從監視器畫面來看，一名男子答應了「多拿15萬」的方案，進入新北淡水的民宅中，要跟詐團進一步談住宿細節，結果講沒幾句就被多人推倒持棍棒圍毆，過程中一名詐團成員受傷，火大轉身打開抽屜拿出電擊槍，最後把男子壓制後上銬。警方表示，幾乎每一位受害者都是這樣經過圍毆的洗禮。

▲民眾受虐全身是傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，受害者各被帶到2處據點後，立刻遭手銬及腳銬限制、嘴部被塞毛巾搜身強盜，只要受害者稍有動靜就是毒打施虐。

據悉，詐團將受害過程當作餘興節目，甚至還有男性豬仔被狂電睪丸，詐團上級幹部還說，「要多殘忍有多殘忍」，被電完後成員直接回報「腫到跟米龜一樣」行徑超凶殘。直到38歲黃男、45歲黃女、57歲林男遭虐身亡後，處理屍體的成員還討論要去拜拜、捐香油錢收驚。