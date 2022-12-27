　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「台版柬埔寨」施虐畫面曝　囚禁豬仔電擊！2男1女慘死

記者陳雕文／新北報導

新北警方於11月破獲求職詐騙集中營，該集團先後囚禁61人狠狠毒打、電擊、餵毒控制，其中3人遭虐死棄屍，如今檢方依私行拘禁、加重強盜等罪將陳等29人起訴並求處重刑，且詐團把受害者騙進民宅「毒打囚禁」的凶殘畫面也曝光。

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方到中壢破門逮8嫌，並查獲手銬、泡麵等證物，驚覺被害人慘遭虐待。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，詐團在臉書等社群PO文徵才，等民眾上門後先約到摩鐵見面，詐團成員就表明，如果純粹賣帳戶就是給5萬，如果跟著詐團生活個幾天，吃住都由詐團負責，只要等帳戶失靈即可離開，並多給15萬，很多人聽到這麼好的代價就答應了，結果被騙進民宅毒打。

▲▼台版柬埔寨。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼詐團施虐下手超凶殘。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼台版柬埔寨。（圖／記者陳雕文翻攝）

從監視器畫面來看，一名男子答應了「多拿15萬」的方案，進入新北淡水的民宅中，要跟詐團進一步談住宿細節，結果講沒幾句就被多人推倒持棍棒圍毆，過程中一名詐團成員受傷，火大轉身打開抽屜拿出電擊槍，最後把男子壓制後上銬。警方表示，幾乎每一位受害者都是這樣經過圍毆的洗禮。

▲▼台版柬埔寨。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲民眾受虐全身是傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，受害者各被帶到2處據點後，立刻遭手銬及腳銬限制、嘴部被塞毛巾搜身強盜，只要受害者稍有動靜就是毒打施虐。

據悉，詐團將受害過程當作餘興節目，甚至還有男性豬仔被狂電睪丸，詐團上級幹部還說，「要多殘忍有多殘忍」，被電完後成員直接回報「腫到跟米龜一樣」行徑超凶殘。直到38歲黃男、45歲黃女、57歲林男遭虐身亡後，處理屍體的成員還討論要去拜拜、捐香油錢收驚。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
洋男路邊「忘情啪啪」小隻女　裸下身野戰畫面曝
金針菇「1種人小心吃」！隨大便排出2原因　營養師揭曉了
快訊／「台版柬埔寨」施虐畫面曝　2男1女慘死！
快訊／小甜甜再發聲！正面反擊宋逸民
日本嚇歪「機場全面篩陸客」台灣不跟　王必勝曝2原因
跨年注意！2大外送平台「這些區域」暫停外送　Uber一功能不
63歲回台大心得？　柯文哲這樣說
義務役薪資調漲　他喊話志願役也加碼：滿20年送軍宅
國防部擬「大學4年完成服役」　教部發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「台版柬埔寨」施虐畫面曝　囚禁豬仔電擊！2男1女慘死

貨車尾門橫在半空...孕婦騎士撞上「斷頸」慘死　1屍2命母心碎

扯！桃園男右手受傷竟兩度行竊　辯「來修水電」穿幫

快訊／北市信義區大樓陽台起火　濃煙狂竄民眾圍觀...1人獲救

台版柬埔寨凶殘對話曝！豬仔遭電擊蛋蛋...棄屍後討論拜拜+收驚

移工宿舍後山種大麻「低價賣同鄉」　8人販毒落網...2人是大學生

人夫劈黑絲女同事喊「下面會興奮」：想給妳溫度　妻見對話吉了

桃園輪椅翁溜出長照中心呆立街頭　警及時解危安撫送回

快訊／國4清水段8車連撞！白車扁如廢鐵　副駕女被救出無呼吸心跳

9年涉詐研究補助費200萬　台大土木系退休教授遭約談

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

快訊／「台版柬埔寨」施虐畫面曝　囚禁豬仔電擊！2男1女慘死

貨車尾門橫在半空...孕婦騎士撞上「斷頸」慘死　1屍2命母心碎

扯！桃園男右手受傷竟兩度行竊　辯「來修水電」穿幫

快訊／北市信義區大樓陽台起火　濃煙狂竄民眾圍觀...1人獲救

台版柬埔寨凶殘對話曝！豬仔遭電擊蛋蛋...棄屍後討論拜拜+收驚

移工宿舍後山種大麻「低價賣同鄉」　8人販毒落網...2人是大學生

人夫劈黑絲女同事喊「下面會興奮」：想給妳溫度　妻見對話吉了

桃園輪椅翁溜出長照中心呆立街頭　警及時解危安撫送回

快訊／國4清水段8車連撞！白車扁如廢鐵　副駕女被救出無呼吸心跳

9年涉詐研究補助費200萬　台大土木系退休教授遭約談

克羅埃西亞除了魔笛還有他！最愛台鋼琴大師　邁可森睽違2年再度來台

歐告饋專屬巨狗枕爽到嘴巴開開　媽：喜歡大狗的原因

日本蘋果漏徵「消費稅」　被追繳近30億額外補稅

男喉嚨痛、吞嚥卡！醫一照：1位置腫起來　「塞住恐窒息死」　

營養師曝4種「促炎食物」要少吃！　加重身體發炎還加速衰老

朴修弘試圖輕生「妻子救了他」！　「先登記結婚」背後原因惹心酸

舒淇低調搭高鐵　「0偽裝自拍」身邊也是大咖女星！網驚：是女神

「我今年洗腳水」爆紅！香港玉女始祖葉蘊儀　驚喜凍齡回歸現況曝

快訊／「台版柬埔寨」施虐畫面曝　囚禁豬仔電擊！2男1女慘死

小甜甜質問宋逸民「真相是什麼」　認習慣被傷害：往往是人的問題

公主貓要吹暖氣！一關掉就喵喵碎念　 媽傻眼：欸這什麼態度

社會熱門新聞

雲林出現「假鈔流竄」　外送員及攤商多人遭騙

獨／軍火商「哈姆」肝癌離世　超跑送行

「性愛行事曆」逼女友當性奴　恐怖男下場慘

沒剎車直撞救護車！彰化剛滿18歲騎士重傷

即／台中便當店氣爆大火！廚師二度灼傷　

3男包廂內接力性侵正妹　完事還掏光她錢…下場慘

OL火熱激戰酒店經紀！　遭錄4段私密片逼繼續上床

即／國4連環撞！1女被救出無呼吸心跳

快訊／國1「5車連環撞」　回堵3公里

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

「台版柬埔寨」泯滅人性　3人慘死過程曝

女求職遭老闆湯麵迷昏　父母收女兒猥褻片

即／國4清水段8車連環撞！　1人受困

近期第5起！台南2宮廟香爐遭埋生雞頭

更多熱門

相關新聞

台版柬埔寨凶殘對話曝　男豬仔蛋蛋遭電擊

台版柬埔寨凶殘對話曝　男豬仔蛋蛋遭電擊

「台版柬埔寨」求職詐騙釀3死，檢方經追查，發現詐團分工縝密，從成員們對話也看得出極度凶殘，視豬仔為娛樂品，甚至有人下令「電擊棒電蛋蛋」錄影、泡麵內摻100顆FM2讓豬仔吃下昏睡；檢方今天偵結，詐團「S姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋遭求處無期徒刑，其餘10名控員20到30年徒刑，17人從重量刑。

國民法官小心有詐！司法院教你反詐騙

國民法官小心有詐！司法院教你反詐騙

即／「青埔寨」釀3死狠棄屍　蝦董29人起訴

即／「青埔寨」釀3死狠棄屍　蝦董29人起訴

詐團扮家人借裝潢費　汐止警近2月攔8民眾匯款

詐團扮家人借裝潢費　汐止警近2月攔8民眾匯款

詐團假冒美女吸賭客下注　金門警跨海逮45人

詐團假冒美女吸賭客下注　金門警跨海逮45人

關鍵字：

台版柬埔寨求虐詐騙集團上級幹部

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

宋逸民妻一當上師母「這些衣服都不能穿」

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

染完頭髮才知懷孕！她衝醫院「直接人工流產」

符合這資格　直接領3000元

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

宋逸民爆要教友「做禮拜要哭出來」：拍出來才感動！

雲林出現「假鈔流竄」　外送員及攤商多人遭騙

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面