　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

唯一針對學測國文雜誌將上市　高中國文師免費贈送前三冊

記者許敏溶／台北報導

108新課綱重視閱讀能力，不少考生面臨不知怎麼準備學測國文科，甚至連其他考科題目也看不太懂，為減輕學子困擾，全台第一本針對新課綱學測的國文雜誌《享閱讀：中學國文標竿》月刊，今（15日）宣布將在明年1月上市，該雜誌是目前唯一由台大中文系教學優良教師主編，專為提升中學生語文知識涵養所設計的月刊，北市保羅教育基金會也同時宣布，免費贈送全台國文教師前三冊，希望解決教育現場問題。

▲▼國內唯一針對學測的國文雜誌將在明年一月上市，保羅教育基金會也免費贈送高中國文師前三冊。（圖／記者許敏溶攝）

▲國內唯一針對學測的國文雜誌《享閱讀》將在明年一月上市，保羅教育基金會董事長劉駿豪（左）宣布免費贈送高中國文師前三冊。（圖／記者許敏溶攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著108新課綱上路，閱讀素養能力越來越受到重視，這不僅改變國文科的學習方式，也影響學生在數學、自然等理科的表現，師長與學生不禁浮現「國文要讀什麼才會進步？」等問題，而國內第一本針對新課綱學測的國文雜誌《享閱讀：中學國文標竿》月刊，或許將是師長與學生尋找的答案。

《享閱讀》月刊總編輯、也是台大中文系兼任助理教授劉建志指出，隨著學測試題越來越長，學生在準備考試感覺越來越吃力，《享閱讀》是專門為學測設計的雜誌，雜誌有三大亮點，首先是邀請台大、政大、台師大等大學教授來撰寫內容，其次雜誌內的學測考題，是由中學教師研擬，包含學測的單複選與混合題型與國寫等題型，提供學生練習，第三亮點是請得獎作家撰寫文章，拓展學生的思考與閱讀視角，文章包含散文與藝術評論等類別，讓學生享受閱讀之餘，也能提升閱讀能力，又能協助升學。

▲▼國內唯一針對學測的國文雜誌將在明年一月上市，保羅教育基金會也免費贈送高中國文師前三冊。（圖／記者許敏溶攝）

▲劉建志（中）指出，《享閱讀》是第一本針對新課綱學測國文的雜誌。（圖／記者許敏溶攝）

在高中任教三十年的北市建國中學國文名師陳怡樺坦言，不管是會考或學測，現在學生普遍有遇到各科題目卻看不懂的問題，有的學生明明會算，卻因為看不懂題目而拿不到分數，而且就算在建中，要學生反覆練習課文到熟悉也有難度，因為學生覺得CP值很低，而《享閱讀》的取材文章跟編輯，貼合著課綱與大考需求，能有很好帶頭作用，讓學生輕鬆一個月念一小篇，透過有系統、品質好內容，累積其國文程度，是學生在應對考試時的利器。

而為了讓更多在教學現場的老師，能夠得到相關資料，台北市保羅教育文教基金會也一同共襄盛舉，董事長劉駿豪宣布捐贈《享閱讀》月刊 1到3期給全台各地高中，國文老師贈送實體雜誌，學生則贈送電子版，讓教師與學生能擁有符合閱讀素養，且系統化的教學與學習內容，進一步解決教育現場所面臨的問題。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
綾瀨遙爆閃婚！　對象是《初戀》男主角
快訊／麥當勞漲價！　最新價格表出爐
重砸1億造星！　東森培訓3000名直播主
國泰蔡家下好棋！好市多卡逾10億授權費省下　全家砸81億搶進
鄭家純「寫真被評1星」！他哀號：買完立馬後悔…網見3字笑了
台大十三妹「公衛文」遭約談！　檢調多路搜索高虹安
快訊／6.2地震後5人遭落石砸傷！　傷勢照曝光
6.2地震狂搖！大樓「磁磚雨」猛砸馬路　路過車遭重擊
6.2地震後5分鐘　多人遭落石擊傷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

口服退燒藥現搶購潮　王必勝：國內暫無短缺「庫存可用10.6個月」

公費流感疫苗剩19萬劑！莊人祥：今年已14重症「符合對象快接種」

好市多回歸潮男單品！他等2年超嗨　見「撞衫警衛伯伯」全笑翻

中重症+128！6歲女童未確診新冠突爆3症狀　診斷MIS-C住院中

快訊／連7天升溫！本土+16012、增37死　20多歲女住院確診隔天亡

「恭喜抽中特斯拉」張麗善親電　幸運兒以為詐騙...急衝現場確認

唯一針對學測國文雜誌將上市　高中國文師免費贈送前三冊

LIVE／「小三通何時復航」春節前拍板　指揮中心最新說明

長榮「明年3／30開航台北-克拉克」　每日一班即起開放訂位

暖暖包用完別急著丟！環保署曝「2隱藏功能」：相當好用

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

口服退燒藥現搶購潮　王必勝：國內暫無短缺「庫存可用10.6個月」

公費流感疫苗剩19萬劑！莊人祥：今年已14重症「符合對象快接種」

好市多回歸潮男單品！他等2年超嗨　見「撞衫警衛伯伯」全笑翻

中重症+128！6歲女童未確診新冠突爆3症狀　診斷MIS-C住院中

快訊／連7天升溫！本土+16012、增37死　20多歲女住院確診隔天亡

「恭喜抽中特斯拉」張麗善親電　幸運兒以為詐騙...急衝現場確認

唯一針對學測國文雜誌將上市　高中國文師免費贈送前三冊

LIVE／「小三通何時復航」春節前拍板　指揮中心最新說明

長榮「明年3／30開航台北-克拉克」　每日一班即起開放訂位

暖暖包用完別急著丟！環保署曝「2隱藏功能」：相當好用

高虹安國會辦公室突被搜索　鄭運鵬分析：檢方很有把握

寒流18日來襲　屏東縣府籲農、牧、漁民做好防寒措施

杜絕柬埔寨詐騙案再起　行政院修法最高關7年罰2000萬

流動性提高！　下周起盤中零股交易撮合時間縮至1分鐘

一個人的江湖？　吳怡農嘆被當稻草人：國民黨全黨打1人

蛇蠍女逃死！全家恐怖分工殺包養男　死者友怒：他們只為錢就殺人

6.2級地震！聯電、台積電未受影響　3大科學園區平安

佐藤健、綾瀨遙驚爆年底閃婚！　經紀公司默許內幕曝光

藍鳥繼續補強輪值　目光鎖定奎多？

MoMo壽喜燒也漲價！明年元旦起部份價格漲3%　午餐價格不變

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

生活熱門新聞

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

快訊／12:03地震　雙北大力搖晃！

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

明起「雨很多」但有好消息　4天預測圖曝

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

好市多紅茶改3小甕裝　會員笑：全家都有了

地震超晃卻沒警報！氣象局認有誤差

不是沒人要！12星座「一直單身難脫魯」原因曝

愛愛後抱抱溫存　他突脫口「喊2字」女友臉秒綠

乩身被肉搜「退駕哭整夜」孩子3天不能上學

更多熱門

相關新聞

學測倒數30天　高中老師考前教戰「關注國內外時事」

學測倒數30天　高中老師考前教戰「關注國內外時事」

大學學測倒數30天，全國高中教育產業工會今（14日）發布學測各科影片，邀請資深老師考前教戰，包括國文科、自然科與社會科老師均提醒考生，考前一個月除了加強複習各課重點外，也要掌握國內外時事議題，像是氣候變遷、烏俄戰爭、新冠疫情、食安問題、18歲公民權，以及最近熱門的班班吃石斑、佳德鳳梨酥等。

四技申請入學「64校提供近8千名額」　參採學習歷程資料

四技申請入學「64校提供近8千名額」　參採學習歷程資料

學測倒數！「台北酷課雲」邀北市名師群考前複習

學測倒數！「台北酷課雲」邀北市名師群考前複習

確定了！避免學測未簽名被扣分　教部：利用小卡逐桌提醒考生

確定了！避免學測未簽名被扣分　教部：利用小卡逐桌提醒考生

通姦被說成強姦！苗栗鍾東錦怒告PO文者

通姦被說成強姦！苗栗鍾東錦怒告PO文者

關鍵字：

學測《享閱讀》國文科劉駿豪劉建志陳怡樺

讀者迴響

熱門新聞

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

快訊／12:03地震　雙北大力搖晃！

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

黃曉明搭車「回Angelababy住處」爆復婚

即／西濱後龍路段重大車禍！騎士遭砂石車撞死

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發

數據分析網站世足奪冠預測出爐

秦嵐、魏大勛勾手約會被直擊！「穿情侶裝同住酒店」

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面