唯一針對學測國文雜誌將上市　高中國文師免費贈送前三冊

記者許敏溶／台北報導

108新課綱重視閱讀能力，不少考生面臨不知怎麼準備學測國文科，甚至連其他考科題目也看不太懂，為減輕學子困擾，全台第一本針對新課綱學測的國文雜誌《享閱讀：中學國文標竿》月刊，今（15日）宣布將在明年1月上市，該雜誌是目前唯一由台大中文系教學優良教師主編，專為提升中學生語文知識涵養所設計的月刊，北市保羅教育基金會也同時宣布，免費贈送全台國文教師前三冊，希望解決教育現場問題。

▲國內唯一針對學測的國文雜誌《享閱讀》將在明年一月上市，保羅教育基金會董事長劉駿豪（左）宣布免費贈送高中國文師前三冊。（圖／記者許敏溶攝）

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隨著108新課綱上路，閱讀素養能力越來越受到重視，這不僅改變國文科的學習方式，也影響學生在數學、自然等理科的表現，師長與學生不禁浮現「國文要讀什麼才會進步？」等問題，而國內第一本針對新課綱學測的國文雜誌《享閱讀：中學國文標竿》月刊，或許將是師長與學生尋找的答案。

《享閱讀》月刊總編輯、也是台大中文系兼任助理教授劉建志指出，隨著學測試題越來越長，學生在準備考試感覺越來越吃力，《享閱讀》是專門為學測設計的雜誌，雜誌有三大亮點，首先是邀請台大、政大、台師大等大學教授來撰寫內容，其次雜誌內的學測考題，是由中學教師研擬，包含學測的單複選與混合題型與國寫等題型，提供學生練習，第三亮點是請得獎作家撰寫文章，拓展學生的思考與閱讀視角，文章包含散文與藝術評論等類別，讓學生享受閱讀之餘，也能提升閱讀能力，又能協助升學。

▲劉建志（中）指出，《享閱讀》是第一本針對新課綱學測國文的雜誌。（圖／記者許敏溶攝）

在高中任教三十年的北市建國中學國文名師陳怡樺坦言，不管是會考或學測，現在學生普遍有遇到各科題目卻看不懂的問題，有的學生明明會算，卻因為看不懂題目而拿不到分數，而且就算在建中，要學生反覆練習課文到熟悉也有難度，因為學生覺得CP值很低，而《享閱讀》的取材文章跟編輯，貼合著課綱與大考需求，能有很好帶頭作用，讓學生輕鬆一個月念一小篇，透過有系統、品質好內容，累積其國文程度，是學生在應對考試時的利器。

而為了讓更多在教學現場的老師，能夠得到相關資料，台北市保羅教育文教基金會也一同共襄盛舉，董事長劉駿豪宣布捐贈《享閱讀》月刊 1到3期給全台各地高中，國文老師贈送實體雜誌，學生則贈送電子版，讓教師與學生能擁有符合閱讀素養，且系統化的教學與學習內容，進一步解決教育現場所面臨的問題。