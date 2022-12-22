學測11.8萬餘人報考「23年來次低」　明天開放應考資訊查詢

▲112學年學測共11.8萬餘人報名，寫下23年來次低，圖為今年學測考生進考場查驗身分。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年學科能力測驗將在明年1月13日起一連舉行三天，本屆共有11.8萬餘人報考，比去年增加約2千人，但仍是23年來次低，大考中心提醒考生，明（23日）將在大考中心網站公布應考資訊，報名資料有填寫行動電話號碼考生，也會以「0911-511-467」手機號碼主動發送簡訊，通知應試號碼及網路查詢連結，至於試場防疫措施，則會配合指揮中心防疫指引與教育部規範辦理。

受到少子化影響，111學年學測僅有11.6萬餘人報名，寫下22年來新低，但根據大考中心今天公布資料，112學年學測共有11.8萬餘人報考，比去年增加約2千人，但仍是23年來次低。

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大考中心指出，學測應考資訊查詢系統將在明天上午9時起開放，考生可到大考中心網站「112 學科能力測驗試務專區」查覽、列印，或以電話語音（02-23643677）查詢。報名資料有填寫行動電話號碼考生，明天將以「0911-511-467」手機號碼主動發送簡訊通知應試號碼及網路查詢連結。

大考中心說明，應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、考試日程及注意事項；建議考生列印應考資訊，並在考試當日攜帶應試，以利查找試場，安心順利應考；若考生於考試當日屬於確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案考生，請留意學測防疫相關規定，大考中心會配合指揮中心防疫指引與教育部規範辦理。