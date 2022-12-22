　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測11.8萬餘人報考「23年來次低」　明天開放應考資訊查詢

▲▼大學學測 考生進考場 查驗身分 防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲112學年學測共11.8萬餘人報名，寫下23年來次低，圖為今年學測考生進考場查驗身分。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年學科能力測驗將在明年1月13日起一連舉行三天，本屆共有11.8萬餘人報考，比去年增加約2千人，但仍是23年來次低，大考中心提醒考生，明（23日）將在大考中心網站公布應考資訊，報名資料有填寫行動電話號碼考生，也會以「0911-511-467」手機號碼主動發送簡訊，通知應試號碼及網路查詢連結，至於試場防疫措施，則會配合指揮中心防疫指引與教育部規範辦理。

受到少子化影響，111學年學測僅有11.6萬餘人報名，寫下22年來新低，但根據大考中心今天公布資料，112學年學測共有11.8萬餘人報考，比去年增加約2千人，但仍是23年來次低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心指出，學測應考資訊查詢系統將在明天上午9時起開放，考生可到大考中心網站「112 學科能力測驗試務專區」查覽、列印，或以電話語音（02-23643677）查詢。報名資料有填寫行動電話號碼考生，明天將以「0911-511-467」手機號碼主動發送簡訊通知應試號碼及網路查詢連結。

大考中心說明，應考資訊內容含考生姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、考試日程及注意事項；建議考生列印應考資訊，並在考試當日攜帶應試，以利查找試場，安心順利應考；若考生於考試當日屬於確診（輕症／無症狀）或快篩陽性個案考生，請留意學測防疫相關規定，大考中心會配合指揮中心防疫指引與教育部規範辦理。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
楊宗緯宣布復出！　「最新近照曝光」
陸20歲網美遭「挖眼拔舌」虐殺！裝死忍受兇手洩慾
凍到聖誕節！明晨只有6°C「周末更冷」　極端低溫範圍出爐
快訊／高雄4連霸議員慘了！　遭提當選無效之訴
快訊／女走登山步道　墜15米山谷死亡
壽山動物園花5.5億整修！他去完嘆：重裝潢的養老院　園方說話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

膝蓋摔傷！壯男「灑高粱酒」點火消毒　醫看傻：以為打越戰嗎

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友不敢再過夜！崩潰曝：才23歲

紅色小湯圓比白色好吃？　網揭「1關鍵」認了：有實驗證明

學測11.8萬餘人報考「23年來次低」　明天開放應考資訊查詢

客傳會5G行動廣播車「講客號」　世界客家博覽會一把罩

12星座「愛情略有寒流」！聖誕運勢一次看　處女桃花滿開

北藝中心聖誕馬戲派對！海盜船、市集登場　魔人神手49顆球說故事

從冬至凍到聖誕節！明晨只有6°C「周末更冷」　極端低溫範圍出爐

肯德基「炸雞、漢堡」統統調漲　網怒：2顆小蛋撻值一個便當？

男友約會騎「阿桑型摩托車」　妹子狂遇熟人：好丟臉！兩派戰翻了

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

睽違10年最帥的貓再度現身 跨年最強檔！鞋貓劍客2再造史詩冒險

膝蓋摔傷！壯男「灑高粱酒」點火消毒　醫看傻：以為打越戰嗎

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友不敢再過夜！崩潰曝：才23歲

紅色小湯圓比白色好吃？　網揭「1關鍵」認了：有實驗證明

學測11.8萬餘人報考「23年來次低」　明天開放應考資訊查詢

客傳會5G行動廣播車「講客號」　世界客家博覽會一把罩

12星座「愛情略有寒流」！聖誕運勢一次看　處女桃花滿開

北藝中心聖誕馬戲派對！海盜船、市集登場　魔人神手49顆球說故事

從冬至凍到聖誕節！明晨只有6°C「周末更冷」　極端低溫範圍出爐

肯德基「炸雞、漢堡」統統調漲　網怒：2顆小蛋撻值一個便當？

男友約會騎「阿桑型摩托車」　妹子狂遇熟人：好丟臉！兩派戰翻了

Steaker涉違法代操虛擬幣　金管會：由檢調認定

膝蓋摔傷！壯男「灑高粱酒」點火消毒　醫看傻：以為打越戰嗎

資安漏洞？部桃醫院12部主機遭駭　薛瑞元允諾3個月內改善

先探／風電選商出爐　供應鏈動起來

王子、郭雪芙婚禮現場曝光！穿白紗浪漫擁吻　下秒中彈噴血

前年繳稅金額為零！美前總統川普納稅申報表被公佈　損成功商人形象

洗澡半價！貴賓狗「泡麵頭→棉花糖」舒服SPA　卸妝對比照笑翻姐

8少女包圍行兇！59歲街友遭「當街狂刺」枉死　嫌犯最小僅13歲

義美斥資30億打造生機生醫中心　副總統賴清德參訪真空乾燥產線

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友不敢再過夜！崩潰曝：才23歲

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

生活熱門新聞

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

難追到爆！這5星座「單身越久眼光越高」

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

大陸疫情海嘯！超強BF.7可1傳18

強冷氣團＋寒流來了！爆冷剩7°C

獨／Uber Eats出包！網實測優惠漏洞　4杯飲料0元到手

館長控史丹利　「後者沒違約」他卻嘆輸慘

擺脫「行人地獄」！立院初審通過　人行道臨停違停「恢復可檢舉」

更多熱門

相關新聞

英聽二測查成績看這　擇優後逾2.4萬人拿A級

英聽二測查成績看這　擇優後逾2.4萬人拿A級

112學年高中英語聽力測驗第二次考試今（22日）寄發成績單，並開放上網查詢，大考中心指出，在報考的3.6萬餘名考生中，共3267人拿到A 級，而英聽二測比上次成績進步者則有22.10%，因為兩次成績可擇優其一使用，今年有2.4萬餘名考生達到A級，佔全部考生的23.87%，為五年來次高，另B級佔36.95%、C級33.34%、F級則為5.84%，和往年比例差不多。

國內唯一針對學測國文雜誌將上市　高中國文老師免費贈送前三冊

國內唯一針對學測國文雜誌將上市　高中國文老師免費贈送前三冊

學測倒數30天　高中老師考前教戰「關注國內外時事」

學測倒數30天　高中老師考前教戰「關注國內外時事」

英聽二試今登場「3.6萬餘人報考」　最後提醒看這

英聽二試今登場「3.6萬餘人報考」　最後提醒看這

四技申請入學「64校提供近8千名額」　參採學習歷程資料

四技申請入學「64校提供近8千名額」　參採學習歷程資料

關鍵字：

學測簽名大考中心應考資訊

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

野生「台灣超大咖天后」紐約0偽裝看球賽！

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

中天美女主播被問「多久趴趴一次」

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面