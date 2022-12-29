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勞工局培育人才助就業獲國家人才發展獎　經濟就業滿意度全國第一

▲台南市勞工局職訓就服中心29日辦理年終成果記者會，展現2022年職業訓練及就業服務成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局職訓就服中心29日辦理年終成果記者會，展現2022年職業訓練及就業服務成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為建構台南市長黃偉哲「希望家園」施政願景，勞工局職訓就服中心29日辦理年終成果記者會，展現2022年職業訓練及就業服務成果，勞工局長王鑫基感謝團隊共同完成各項任務並榮獲佳績之外，並勉勵未來要秉持「好還要更好」的精神，協助勞工朋友提升職能及就業，讓市民朋友在台南呷頭路、過好生活。

王鑫基表示，在「促進就業」方面，今年遠見雜誌對各縣市施政調查中，台南市八大面向施政表現中，在經濟與就業面向滿意度不僅是六都第一、更是全國第一，另台南市今年上半年的失業率為3.6％，除低於全國3.7％，更創下連續3年為六都最低。勞工局2022年度共辦理7場大型及中型就業博覽會、逾380場小型及單一徵才活動，邀集1736家廠商，提供93968個就業機會，平均初媒率5成以上；另於2022年9月在台南善化區成立雲嘉南首座銀髮人才服務據點，由專人整合就業相關資源，開發職缺、協助中高齡及高齡者就業，讓銀髮人才發揮所長，促進銀髮就業人才再運用。

▲台南市勞工局職訓就服中心29日辦理年終成果記者會，展現2022年職業訓練及就業服務成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在「人才培育」方面，為協助失業者習得一技之長及在職者提升工作職能，2022年共開辦72個班次訓練課程，培育2020人，訓後就業率超過8成以上，其中照顧服務業務榮獲勞動部勞動力發展署優等肯定，更有19位學員榮獲「台南市2022年度績優長照機構及人員暨家庭照顧者楷模表揚」照顧服務員防疫有功獎，獎勵在疫情期間願意挺身而出，為居家隔離、居家檢疫長照服務使用者提供服務；另結合國立成功大學辦理勞工領袖大學，共計128位學員完成課程，為鼓勵勞工領袖大學學員訓後將所學應用於職場並回饋社會，今年更首度辦理勞工領袖大學卓越校友遴選，共計有李文金、李仁耀、吳浩銘、孫中平、曹仁豪、陳美靜、黃秀鳳、謝惠娟等8位學員獲獎，他們除完成所有課程外更協助勞工局推動相關業務，同時也將學習成效擴散到職場及回饋社會，不僅提升個人職能亦帶領所屬公司、工會人員共同進步、成長。

▲台南市勞工局職訓就服中心29日辦理年終成果記者會，展現2022年職業訓練及就業服務成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基說勞工局透過專業化的職業訓練，導入TTQS人才發展品質管理系統，精進轄內單位辦訓品質以提升勞工職能，更透過客製化的就業服務，協助求職者做好進入職場前的準備，增加就業競爭力；勞工局2022年參與勞動部勞動力發展署TTQS(人才發展品質管理系統)評核再次榮獲「金牌」，創下全國唯一公部門機關連續12年獲獎金牌的殊榮，同時也榮獲被譽為企業界人才學習與發展的奧斯卡金像獎的「2022國家人才發展獎-機關(構)團體獎」肯定，在人才培育成效帶動標竿學習。

勞工局將持續辦理職業訓練課程及徵才活動，促進市民就業。勞工局職訓就服中心梁偉玲主任說2023年1月預計在善化區、安南區、永康區、新營區、南區及安平區辦理8場次新春就業徵才活動，提供超過2000個工作機會，其中2023年1月14日將在南門勞工育樂中心辦理2023「台南呷頭路」新春就業徵才活動，鼓勵求職者踴躍參加。另將規劃約70班次的訓練課程，目前照顧服務員訓練受理計畫申請至2023年1月6日止，相關活動或計畫資訊可洽勞工局職訓就服中心(06)6330820。

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