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大陸 大陸焦點 特派現場

2022大陸十大政經新聞（下）：疫情封控畫休止符　習拜終於面對面

▲▼ 華航、國航停靠北京首都機場、長榮停靠台灣桃園機場、 北京大興機場人潮回流 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸取消入境隔離措施，北京大興機場人潮回流 。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

三年反覆封控畫休止符　一夜變天直接宣布入境免隔離

大陸自2019年武漢出現新冠肺炎起，三年內歷經疫情反覆，病毒型態也由原始毒株變異至Delta、Omicron等類型，這也讓疫情防控政策不斷變化，從強制封城、局部封控到劃定風險區、全城靜默。不過，由於地方政府一再出現「層層加碼」的現象，民眾對疫情的耐心也逐漸消磨殆盡，由學生團體作為主角的「白紙運動」成為敦促政府改進防疫制度的「最後一根稻草」。

對於民眾的反彈聲音逐漸出現，大陸官方在12月7日公布防疫「新10條」，先讓「健康碼」和「核酸檢測證明」走入歷史，緊接著官方也不再公布感染者數據，把Omicron定調為流行傳染病，被視為全面開放的訊號。果不其然，大陸官方於26日深夜突襲式宣布，「入境人員取消核酸檢測及集中隔離」，全面開放邊境，近三年受新冠肺炎影響的防疫行動終於畫下休止符。

▲▼ 習近平,拜登,拜習會,習拜會 。（圖／新華社）

▲大陸國家主席習近平（左）與美國總統拜登（右）會面 。（圖／新華社）

「習拜」終於面對面　避衝突劃「台海」為第一條紅線

受到新冠肺炎疫情影響，大國政治中最重要的一環「元首互訪」也轉為「線上對談」，中美兩國元首習近平和拜登在經歷數次視訊及電話會談後，終於藉著G20峰會召開之際進行首次的「面對面」會談。雙方雖然在會談中對兩國間的「競合關係」沒有做出太多的具體改善結果，不過，陸方卻明確地擺出要避免衝突，「台灣問題」是美國不能逾越的紅線。

大陸國家主席習近平在會談中強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是美國不能也不應逾越的紅線。白宮新聞稿也宣稱，美國反對「任何一方」單方面改變現狀。由此可見，「台海」問題在兩國元首任內仍將在「競合關係」中扮演重要的角色。

▲漁業署擴大石斑魚加工產能，希望盡快讓石斑魚恢復正常供貨。（圖／漁業署提供）

▲石斑魚成為2022年大陸首波自台灣暫停進口的商品。（圖／漁業署提供）

陸海關暫停台灣水產輸入　台灣食品業註冊也卡關

大陸海關總署6月中旬宣布，因檢出「禁用藥物」暫停台灣石斑魚輸入，緊接著在美國眾議院院長裴洛西訪台後的「敏感時刻」宣布，暫停受理台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚報關，商務部也幾乎在同時間宣布，暫停對台出口天然砂。

直至12月初，大陸海關總署再宣布，包括秋刀魚和午仔魚在內的台灣漁水產加工品暫停輸入，經查詢，僅剩一間註冊在屏東以生產魚鬆為主的「味一食品」過關。此外，來自台灣的食品、飲品、酒類等也被暫停進口。對此，大陸海關總署宣稱，2022年1月起實施的《進口食品境外生產企業註冊管理規定》（海關總署第284號令），優化了註冊程序，對不同類別境外生產企業實施分類管理。被暫停的企業則須按規定更新註冊資訊，等待大陸海關審核通過才能恢復輸入。

▲▼大陸第三艘航空母艦福建艦（福建號）。（圖／新華社）

▲大陸第三艘航空母艦福建艦。（圖／新華社）

解放軍「三航母」時代來臨！　「電磁彈射」003福建艦下水

定名為福建艦的解放軍003號航母6月17日下水，在船廠內開始進行「繫泊試驗」，包括對機電設備的調整及性能測試，驗證船艦是否達到設計要求。外界觀察，福建艦採平直通長飛行甲板，配置「電磁彈射」技術，滿載狀態下艦載固定翼機或可達50架，短時間內即可投送大量武器升空作戰。

完成繫泊試驗後，下一階段將進行的便是海上試驗，最終交付部隊入列。外界分析，福建艦或在2025年交付海軍，「三航母」戰力成形後，在台灣海峽北、中、南端都將有航母可同時調配，甚至前往台灣東部海域完成震懾台灣的航母包圍網。

▲香港,特首選舉,李家超,投票,開票。（圖／CFP）

▲香港特首李家超。（圖／CFP）

習近平參加香港回歸25週年活動　李家超99％得票率成《國安法》後首位行政長官

經過修例風波的香港在北京強勢介入後訂立《國安法》，5月8日也選出首位武官系統出身的特首李家超。同額競選的李家超得票數為1416張，得票率99.2％，他在選後特別刊文，要凝聚香港各界力量，在未來5年帶領香港再創高峰，同時，他也不忘提醒，沒有國家安全就沒有社會穩定，要確保「一國兩制」行穩致遠。

香港特首換屆後，大陸國家主席也親自出席7月1日舉行的香港回歸25週年慶祝活動和政府就職典禮。習近平和夫人彭麗媛連兩日搭高鐵往返香港和深圳，除佩戴具特殊意義的慶祝回歸N95口罩，也在大會上發表演說。習近平用「一國兩制」和「愛國者治港」替香港未來發展定調，並再次要求，堅持中央全面管制權和保障特別行政區高度自治權雙軌並行。

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