女子偷路旁機車內2高階手機　女警過濾百支監視器查獲送辦

▲40歲有竊盜前科的蔡姓女子，竊取被害人2支高階手機，將手機藏放安全帽內騎機車逃離，且將車牌以口罩遭住規避警方追緝，仍被警方以車追人查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

40歲有竊盜前科的蔡姓女子，12月20日行走經過民權路四段時，突聽聞停放路旁之1輛機車前方置物箱處發出手機鈴聲，續發現竟放有2支高階手機，即將手機竊取藏放安全帽內騎機車逃離，案經被害人報案，市警二分局長樂所警員林詠虹過濾百支監視器，以車追人將蔡女查獲送辦。

警方指出，蔡女行竊後竟以口罩遮掩機車號牌來規避查緝，但賊高一尺、警高一丈，女警林詠虹秉持不放棄之精神，沿途逐一調閱監視器，再鎖定其安全帽有SNOPPY圖騰特徵，一路口一路段地往前調閱，直追緝到4公里外中華北路路段才鎖定其機車號牌，後續以車追人，於12月28日下午4時許至永康區國華街蔡女住處將其傳喚到案。

蔡女對警察找上門詢問甚感訝異，但在員警出示影像等相關具體事證後，洩氣般乖乖隨同員警返回派出所接受調查。調查後發現，她趁被害人訪友，將2支手機放於機車前方置物箱時，蔡女因停聞手機鈴聲乃心生歹念行竊。行竊後為躲避查緝又以口罩遮掩車牌號碼，直至中華北路才取下安心返家。而後又發現無法解開所竊取手機之密碼，乃將蘋果13及三星等2支價值4萬元之高階手機隨手丟棄。但還是遭細心不放棄之女警抽絲剝繭、循線追緝到案後依竊盜罪嫌送辦。