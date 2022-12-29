人妻拉外送員「進屋半小時」　尪看監視器氣炸揍人

▲丈夫認為妻子拉外送男子進屋不單純。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

大陸浙江省一位江先生和妻子結婚了11年，2人也有個孩子，夫妻的感情狀況普通，婚後江先生多數時間都在外工作，留下妻子在家照顧媽媽跟孩子。某日江先生查看家門口的監視器，竟看見妻子拉著一位穿著外送衣服的男子進到屋內，且半小時過後外送男子才離去，讓江先生覺得事情不單純。

據《搜狐》報導，江先生表示，他在某日凌晨2時查看家門口監視器時，竟撞見妻子拉著一位外送男子進了屋內，且過了半小時後，外送男子才離開，讓江先生起了疑心。他事後詢問妻子，妻子解釋因為家裡的馬桶堵塞了，需要別人來幫忙，但當江先生詢問兒子後，兒子卻說沒有這回事。江先生意識到事情不單純，連忙回家，但妻子卻始終不回答他的疑問。

面對先生的質問，妻子表示她當天點了份外送，剛好廁所的馬桶堵住了，便請外送男子幫忙修理，但卻被丈夫懷疑。丈夫甚至還找到外送男子，並對他拳腳相向，導致外送男子被送進醫院，讓妻子很是無奈。

對於妻子的解釋，江先生始終不接受，他認為妻子在凌晨的行徑太過可疑，但又苦無證據證明他的猜想，妻子也並未承認有逾越之舉，但江先生表示他不想再繼續這段婚姻了。最後，夫妻經過協商後決定離婚，孩子歸江先生所有。

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