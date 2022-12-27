「與其看她痛，不如讓她走！」有一種告別是身為父母不捨孩子的放手

文／女子學

人常說，每個孩子都是父母心頭的一塊肉，失去了就宛如被掏空了一部分的自己，這是世界上最痛的痛，也是這輩子都難以釋懷的傷。

來自草屯的SMOK老宅甜所（原SMOK幸福童樣） 一家原本是個平凡的幸福家庭，SMOK取自每一位家庭成員英文名字的自首，S是媽媽Sammi、M是二女兒Mina、O是大女兒Oliver，而K則是爸爸Kenny。但自從七年前小女兒Mina因痛就醫，被醫生宣判罹患神經母細胞腫瘤第四期的那刻起，他們成為有故事的人。

▲Mina和姊姊Oliver自小一起陪伴成長，每回因治療必須分開時總依依不捨道別。



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正能量是不得不的選擇：面對子女癌末病重，作為父母只能堅強

神經母細胞腫瘤是一種好發於兒童的癌症，因為症狀不易覺察，腫瘤的生長速度又很快，故大部分的案例都是發現時癌細胞就已發生轉移，就算治癒也可能復發，且再復發的治癒率為零。Mina正屬於這種例子，雖然在收到診斷後，立即開始一連串的反覆檢查、化學治療與骨髓移植，最後還是於2016年5月離開人世。

回想起當時的場景，Kenny說：「剛開始聽到醫生消息說，當然很驚恐、嚇一跳，覺得怎麼可能啊！我們一家人那麼幸福開心怎麼可能！」尤其是在聽見醫生直接地宣判Mina死刑，鐵怔怔要他們有心理準備，不要再有期望的時候，也曾感到憤怒與心碎。但看著孩子的情況每況愈下，逼得他們不得不接受眼前不爭的事實，打起精神面對。

▲SMOK老宅甜所的起源是因為Mina而開始，也是Mina給了SMOK一家追夢的勇氣。



「不然怎麼辦，只好正面能量啊。」Kenny漾起一抹極其苦澀的笑。因為Mina和Oliver需要他們，要是爸媽都哭得誇張，孩子會更加害怕失措。收起眼淚，在療程吿一段落後，Kenny和Sammi決議帶Mina回家休養，沒有那些冰冷儀器為伍，只有姐姐Oliver的暖心陪伴，還有父母全心全意的照顧。

為此Sammi研究食療、種植有機蔬菜，從未學過烘焙的她，為了讓Mina能夠像一般小孩一樣大口吃著甜點，嘗試做出「天然健康」的生日蛋糕。這就是SMOK老宅甜所「有故事乳酪蛋糕」的起源，也是SMOK老宅甜所成為幸福能量轉運站的起點。

世界上最痛的放手：還沒做好準備，但希望你能從此不痛

無奈天總是不從人願，再多的「正面能量」也敵不過上天預寫好的安排，在一個霸王寒流來襲時，Mina再次住進醫院，癌細胞也已擴散全身多處，每天幾乎都是痛著度過，只能依靠高劑量的嗎啡緩解不適。

▲曾有人說「有故事的蛋糕」是在消費孩子，但對Kenny而言這個故事從來不是他想要的。

「只能看著她難受，真的是件很折磨人的事情」，Mina接著說完：「身為媽媽，與其看她那麼地痛，有時候真的會覺得那不如讓她走，至少那樣她不會痛了，痛的是我們。」從一開始積極治療、盼望奇蹟出現，到後來Kenny和Sammi的心態慢慢轉變成希望Mina好就好了，因為看到孩子這樣痛，做父母的寧可放手讓她離開，不要再被任何病痛折磨。

▲選擇放手讓孩子離開，是Kenny和Sammi為人父母對Mina最後的不捨與無盡的疼愛。



於是在Mina神智彌留的那天，Sammi悄悄地在她耳邊說：「我們都很捨不得你，也知道你捨不得爸爸媽媽，我們都很愛你，也知道你很愛我們，但是媽媽真的很不捨看到你這樣很痛很不舒服，所以媽媽希望你可以選擇讓自己比較舒服的方式。」她說得委婉，也不知道年僅5歲的Mina聽不聽得懂，不過在那晚Mina的確不痛了。

▲專訪當天Kenny秀出手機的鎖屏，虎口上的Mina熊微笑刺青將Mina的笑臉永遠留存

有一種告別是愛的延續：用新的幸福，將遺憾包裹勇往直前

Mina離開後，SMOK一家展開幾場旅行，他們帶著在生前時刻陪伴Mina的麥麥熊玩偶出發，將捨不得放手的愛寄情於 Mina熊上，一起合影紀錄，一起到世界各處。這個習慣一直持續，直到這兩年SMOK一家迎來新成員Sean，Sammi開始會「刻意」忘記帶著Mina熊出門，Kenny也將手機鎖屏上的Mina照片換成有弟弟的一家合照，因為他們知道Mina永遠活在心中，也已學會用微笑來想念Mina。

▲Sean的出生為SMOK一家重新帶來療癒力量，陪著他們迎向新的開始。



很多人在親人逝去後，會避而不談這段過去，或是不允許自己擁有快樂的權利。但於Sammi而言，選擇直接面對，不避諱和家人一起回想過去美好的回憶，反而是種把愛留下的延續。也因此在療傷告一段落後，Sammi也與家人討論迎接新生命的可能，而後有了活潑可愛的Sean。

「當然，生這個小孩不是為了要取代Mina！」Sammi強調，繼續向前走不代表遺忘過去。儘管在物理上，Mina的離開是告別了這個世界，可是對於SMOK一家來說，Mina從未離去。因為Mina他們學會了珍惜當下、陪伴家人與追夢的勇氣，也在這一路上認識了很多努力生活的人們。未來他們還要繼續連同Mina的份活著，也會向Sean介紹，他曾有這麼一位勇敢開朗的Mina姊姊。

《時間帶不走悲傷，但可以把悲傷化為力量》：失去愛女後找回幸福的重生旅程

「七年前，我們一直想要在書店找一本書，鼓勵我們繼續往下走，卻一直找不到類似的書，在講『小孩生病了，父母該怎麼辦？』，那時我們真的很想出一本書可以鼓勵和我們有著相同際遇的父母。」懷抱著這樣的心願，近日Kenny和Sammi總算將這一路走來的心路歷程整理成冊， 希望能夠為這個社會帶來一些正能量，也陪伴更多擁有相同遭遇的人不再孤單。

▲花了三年哭著寫完，Kenny和Sammi將親身經歷寫成《時間帶不走悲傷，但可以把悲傷化為力量》一書。



在《時間帶不走悲傷，但可以把悲傷化為力量》這本書中，沒有華麗辭藻的鋪陳，更多的是為人父母最真摯的心聲。Kenny分享，最近他們收到一位剛失去伴侶的客人回饋：「沒有這本書，自己真的不知道該怎麼繼續活下去，我也想要像你們一樣帶著和老公的回憶，到曾經一起去過的地方拍照。」無論是透過書籍、開店還是舉辦公益活動，SMOK一家用行動證明生命影響生命的價值，今後也將持續用自身的經歷傳遞有溫度的心意！

本文圖片來源：時報出版、SMOK 老宅甜所

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