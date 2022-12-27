人夫劈黑絲女同事喊「下面會興奮」：想給妳溫度　妻見對話吉了

▲人夫偷吃女同事，調情「下面會興奮」，被妻子發現後提告2人求償50萬。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者蔡怡萍／台中報導

一名余姓人夫偷吃同為汽車業務的同事林女，2人濃情密意調情「整晚一直想那天在車上，害我有點壞壞起來」，還互撩到直喊「下面會興奮」，宛如熱戀情侶的對話被老婆發現，氣炸對2人提告求償50萬，台中地院審後判2人連帶賠償10萬元，可上訴。

判決指出，余男已婚並有1名小孩，但他卻與同在汽車公司上班的女同事林女越走越近，甜蜜蜜地開始交往，在同事與老婆眼皮底下眉目傳情，林女時常穿著窄裙黑絲襪、在公司撩撥余男，追求偷情的刺激感。而2020年10月17日時，2人的對話紀錄被老婆發現，余男不斷對小三傾訴「我超想你的、其實很想給你溫度，你不舒服的時候讓我煮杯薑茶給你取暖，唯一我能為你做的事情」。

余男也跟小三瘋狂互相挑逗，說「是有想過那畫面情節，脫光光」、「昨晚一直想那天在車上。害我有點壞壞起來」、「等等下面會興奮，不好。我又愛穿合身會超明顯」，小三回應「一直很想抱我的你，還有很溫柔親我的你」，余男聊到忍不住直呼「先冷靜一下，我有點興奮了，不能走路」。

老婆看到這些對話簡直崩潰，無法接受地與余男離婚，並將2人告上法院求償50萬；法官認為，余男與林女的用字遣詞已有別於一般朋友，而是以情侶自居，多有露骨、曖昧的情節，確實對正宮造成侵害，審酌余男已從汽車公司離職、還有貸款要還，林女也離婚需獨自扶養1名小孩，判2人須賠10萬元較適當，仍可上訴。