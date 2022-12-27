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傳出叫床聲！高雄妹扛PS5北上　到男友家「揭穿大秘密」心碎了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO發現男友「大秘密」，心都碎了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「想說聖誕節給他驚喜，不告訴他跑去北部給他一台PS5，我人生第一次花那麼多錢給別人禮物。」一位女網友表示，她跟男友交往多年，是遠距離戀愛，今年聖誕節她特地準備禮物北上，卻意外在男友房間外聽到叫床聲，「原本以為他在看片子」，但仔細一聽才發現男友的「大秘密」，只能默默轉身離開。

這位女網友在論壇「Zuvio」發文，「聖誕節綠帽戴起來」，說她跟男友在一起多年，兩人住在一南一北2個縣市，遠距離加上少了新鮮感，感情其實岌岌可危，「我們一直都很不浪漫，什麼情人節、萬聖節、紀念日都沒有在過，就只有對方生日我們才會慶祝而已。」於是，她決定今年要給對方一個驚喜，殊不知卻發現男友的大秘密。

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原PO說，她聽到身邊很多朋友都打算跟另一半過，就想說也要來點不一樣的，本打算找男友去聽演唱會，但因為沒搶到票，就萌生買禮物給對方的念頭。在沒告訴男友的情況下，妹子就扛著一台PS5從高雄北上，「我人生第一次花那麼多錢給別人禮物。」

▲▼PS5缺貨。（圖／記者吳杰澄攝）

▲妹子扛PS5從高雄跑到北部找男友。（示意圖／記者吳杰澄攝）

滿心期待的她，還想跟男友一起去逛新北耶誕城，「快到的時候，我就套他話問他在家嗎？要不要講電話？」男方則稱不在家、晚點回家再打給她。可左等右等一直沒接到電話，原PO就直接到男友家等，起初沒有異狀，沒想到後來卻有叫床聲從房間傳出，「我原本以為他在看片子，但仔細聽才發現，有我男友跟女生的對話。」

女網友這才知道，自己頭上被扣了一頂大綠帽，「我（把）PS5放在門口，我就回高雄了」，文末則附上一個心碎的圖案，「我們分手了。」貼文看得許多人心疼不已，「給妳一個擁抱，不過也替妳高興，知道真相了」、「嗚嗚！想哭」、「聽起來好傷心。」還有人歪樓，「PS5不要可以給我，不要丟給垃圾桶」、「格局太大了，要是我就把PS5退了，或是自己玩。」

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