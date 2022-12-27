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網路看片發現「主角是15歲女兒」　爸怒找拍攝男反被7人圍毆打死

▲桃園市嚴姓男子今年6月間在桃園區某服飾店，見女子進入更衣室試穿衣服時，持手機偷拍被發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男意外發現女兒的私密片在網路上流傳。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李振慧／綜合報導

印度一名軍人意外發現15歲女兒所拍攝的淫穢影片流傳在網路上，氣得跑去找拍攝影片的少年，沒想到2家人理論時，竟然被男方家人當場打死，一起幫忙的兒子頭部也被打成重傷，目前正在醫院治療。

事件24日晚間發生在古吉拉特邦納迪亞德(Nadiad)，身為邊境安全部隊(BSF)軍人的45歲男子瓦赫拉(Melaji Vaghela)，意外發現女兒竟然被同班男朋友拍攝私密影片，影片還在網路上流傳，讓他非常生氣。

瓦赫拉當天帶著兒子、妻子、姪子等人前去少年家中為女兒討公道，雙方一言不合隨即展開大亂鬥，結果他慘被少年父親賈達夫(Dinesh Jadav)等6人用棍棒和鐮刀攻擊殺害。

瓦赫拉死後，前去幫忙的妻子姪子也受傷，兒子則因為傷勢較嚴重仍在住院中，他們後來向警方報案。警方目前已將涉案的7名凶嫌逮捕，案件正在調查中。

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