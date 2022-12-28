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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁：賴清德是適合的總統候選人　「黨內有高度共識」　

▲▼陳其邁、鄭文燦、林鶴明、林飛帆出席民進黨「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳其邁今天親自出席中常會後記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文27日說，副總統賴清德是適當的總統接班人選；對此，代理黨主席陳其邁28日受訪表示，賴清德是適合的總統候選人，他的答案跟總統一樣，他想黨內也有高度的共識。

民進黨中常會28日進行「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告，由檢討小組召集人鄭文燦代表提出檢討報告，陳其邁、鄭文燦、代理秘書長林鶴明、副秘書長林飛帆會後共同舉行記者會，說明檢討報告內容，並答覆媒體提問。

媒體會中詢問，民進黨如何在選後進行黨內整合，凝聚2024「挺賴」的共識是否會是有效方法？陳其邁說，賴清德是適合的總統候選人，他的答案跟總統一樣，他想黨內也有高度的共識。語畢，坐在一旁的鄭文燦也因媒體笑出聲來而跟著微笑。

陳其邁直言，「你（媒體）既然要問政治議題，我就很直接了當的回答」，黨內有很高的共識，但是他想也許也會有其他人會有不同的考量，也許黨內會有其他的候選人也說不定，民進黨還是有處理的機制，以及民主的程序。

此外，針對外界高度關注的還稅於民議題，陳其邁回應表示，行政院會經過整體評估很快對外說明，這部分尊重行政院的規劃。

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關鍵字：

民進黨蔡英文陳其邁鄭文燦2022九合一大選

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