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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

段宜康喊降低「五湖四海」影響力　鄭文燦：要保持跟黑金的距離

▲▼陳其邁、鄭文燦、林鶴明、林飛帆出席民進黨「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告。（圖／記者黃國霖攝）

▲鄭文燦說明「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨28日公布九合一大選檢討報告，媒體關注，前立委段宜康呼籲要降低特定人士的政治影響力一事，對此，檢討小組召集人鄭文燦說，在決策的層級，一定要保持跟黑金的距離，因為民進黨是一個改革社會的政黨，希望讓社會良善、正面的力量可以引導台灣的發展。

段宜康今天中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪時，談及英系前中執委郭再欽、中常委黃承國，直言自己也有五湖四海的朋友，但不該讓他們得到政治上的影響力，同額競選黨主席的副總統賴清德必須在政治上做出處置，跟他們劃清界線。

民進黨中常會28日進行「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告，由鄭文燦代表提出檢討報告，代理黨主席陳其邁、鄭文燦、代理秘書長林鶴明、副秘書長林飛帆會後共同舉行記者會，說明檢討報告內容，並答覆媒體提問。

鄭文燦回應媒體提問說，明快的處理涉及黑金的事件，或者涉及黑金的人士，他認為是必要的，民進黨本來在黨職、公職都有排黑條款的設計，而且規定趨嚴而非趨鬆，這也代表在決策的層級，一定要保持跟黑金的距離，因為民進黨是一個改革社會的政黨，希望讓社會良善、正面的力量可以引導台灣的發展，不過他想在這個部分，檢討報告已經有說明了，必須要明快、清楚的處理。

針對黑金及重大治安議題，民進黨檢討報告指出，在此次選戰過程中，扭曲了民眾對於民進黨執政的形象。民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的政黨品牌，對照民眾所厭惡的黑金政治，是民進黨信賴度的基礎。此一對比，因為未能即時有效說明、清楚處理重大治安、黑金事件，造成執政不力、黑白模糊、執政特權的疑慮。以選前輿論關注的重大治安事件，如88槍擊案、國人赴柬埔塞工作詐騙案、新北桃園求職擄人案、88會館案等等，影響了民眾對於民進黨執政的信任度，對選情造成了衝擊。另外，檢調單位偵辦案件數量雖然比以前大幅成長，買票賄選及地下賭盤仍然未能杜絕，對於選情也有若干影響。

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