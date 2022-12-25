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溫馨！靈鷲山桃園區普仁獎　鄭文燦、張善政接力頒獎

▲靈鷲山桃園區普仁獎，鄭文燦、張善政接力頒獎

▲靈鷲山桃園區普仁獎頒獎。（圖／靈鷲山提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第20屆靈鷲山桃園普仁獎頒獎典禮暨親子園遊會24日在桃園高中盛大舉行，表揚113位品德優秀的學子，他們發光發熱的生命故事，感動在場觀禮的每個人，也讓人在寒冬中感受到普仁小太陽的熱力。市長鄭文燦、準市長張善政、教育局副局長林威志均到場，勉勵逆境中依然堅忍向上、勇敢追夢的孩子。

▲靈鷲山桃園區普仁獎，鄭文燦、張善政接力頒獎

「美好的品德，帶來尊貴燦爛的生命！」靈鷲山開山住持心道法師以「關心、愛心、慈悲心服務社會」的生命關懷理念，2003年創立普仁獎，它是美善品德的呈現，也是善能量匯聚的平台，20年來，各地累計選拔出超過1萬名得獎國中、小學生，在全台閃耀他們的光芒。

桃園區今年有131位學生報名參加甄選，經過嚴謹的初選、複選作業，有113位獲得殊榮，國小62位、國中51位，其中7位脫穎而出，獲得入圍全國普仁獎的肯定，分別是：中興國中洪維辰、自強國中黃恩琳、桃園國中黃浩翔、龜山國中王暐鈴、中正國小田苡甯、菓林國小王羽珈、會稽國小余祐霆，接受市長鄭文燦親自頒獎。

▲靈鷲山桃園區普仁獎，鄭文燦、張善政接力頒獎

市長鄭文燦特別以身為靈鷲山護法為榮，他提及任期有限，對教育的投資沒有期限，期許每個得獎者都是一顆佛種，孕育成長後成為社會中堅。準市長張善政感謝主辦單位邀請，讓他有機會在普仁盛會上與鄭市長接力頒獎，一棒接一棒，他將持續這樣的心意持續市政，克服挑戰，讓桃園更好。

▲靈鷲山桃園區普仁獎，鄭文燦、張善政接力頒獎

除表揚品德優秀的莘莘學子，並由教育局副局長林威志頒發「推動品德教育楷模獎」給連續3年推薦學生參加普仁獎甄選並獲獎的18所學校，除了中壢國中、東安國中、建國國中、迴龍國中（小）、大業國小、仁和國小、圳頭國小、青埔國小、建德國小、莊敬國小、富林國小、龍壽國小12所，龜山國中、幸福國中、大溪國中、大成國中、菓林國小、山頂國小更是連續6年獲獎，難能可貴。

▲靈鷲山桃園區普仁獎，鄭文燦、張善政接力頒獎

在桃園高中中正堂舉辦的頒獎典禮上，得獎學生和家長、推薦老師和校長與及各界貴賓齊聚，現場洋溢一陣陣暖流。立委萬美玲、市議員蘇家明、黃婉如、張桂綿、凌濤、黃家齊、張碩芳等熱心教育的人士都到場，見證品德優良、堅忍樂觀的生命故事。

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