聖誕節恐怖車禍！爸媽當場死在座位上　3幼童伴屍2天奇蹟存活

▲爸媽被人發現時已經身亡,3名孩童存活了下來。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

澳洲聖誕假期發生一起不幸案件,28歲男子傑克(Jake Day)與25歲妻子辛蒂(Cindy Braddock)開車載著3名幼孩時突然失蹤,警方接獲報案展開搜尋,發現一家人路上遇到重大車禍,2名家長當場身亡,留下3名孩童受困車上伴屍2天。

28歲傑克與妻子辛蒂25日凌晨1時,開車載著5歲女兒、2歲兒子與剛出生的嬰兒,從西澳大利亞洲諾瑟姆(Northam)離開,計畫前往約2小時車程的康迪寧(Kondinin)親戚家中過聖誕節,然而後來一家人卻突然失蹤。

Parents Cindy Braddock and Jake Day tragically found dead in car, three kids survive https://t.co/3OnTNg6Mzr pic.twitter.com/NxN1Or3IMF