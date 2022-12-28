公車撞1家3口「母子慘死」　盧秀燕探視…父大哭：我該怎麼辦？

記者鄧木卿、翁子皓／台中報導

台中一輛公車昨(27)日深夜在學士路、英才路口綠燈左轉，未減速撞上斑馬線上正在過馬路的母子，台中市長盧秀燕今（28）日到醫院地下室慰問家屬。全家人見市長前來哭成一團，遭撞但幸運只受輕傷的伊拉克籍丈夫季男抱頭痛哭，死者李女的父親泣不成聲，一夜之間痛失女兒和外孫，直說要市長幫他們討回公道，不斷喃喃自語「我該怎麼辦」，場面令人鼻酸。

▲盧秀燕前往關懷家屬，家屬痛哭。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

李女的爸爸哽咽表示，昨天晚上父女倆還有通電話，當時女兒在電話中表示，想要開一間藥膏工廠，請他幫忙到新北市政府登記，不料今日天人永隔，他的女兒相當優秀，讀醫藥學院、碩士以第一名畢業，女婿與孫子也都很優秀，沒想到一家三口走斑馬線過馬路，竟遭公車撞，女兒與孫子也因此離世，讓他不知道往後該怎麼辦。

李父還說，女兒是家中的老么，母親及姐姐都已經不在了，家中還有一個殘障重症的哥哥，女兒從小他就很用心培養，女兒也不負他的期許，考上醫藥學院，並以第一名成績畢業，大好人生卻在台中被公車無情的帶走，他對著盧秀燕哭喊「你說我甘願嗎市長？」要市長務必幫他們討回公道。

盧秀燕見家屬哭成一團，也深感同情，坐在李父身旁並緊緊抱住他，傾聽李父的心聲，過程中還不斷撫拍、安慰李父，並承諾家屬一定會給出交代。