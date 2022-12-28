趙少康反恢復1年義務役喊改回來　吳怡農喊話：放下黨派競爭

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文宣布恢復1年期的義務役，引發「戰鬥藍」領導人趙少康反對，還說國民黨若是執政一定要改回來。對此，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農28日表示，政治人物有責任說清楚現在的國安威脅，呼籲放下黨派競爭、團結一致對外，不要做政黨間的對立和操作。

▲吳怡農今天隔空向趙少康喊話。（圖／記者黃國霖攝）

吳怡農今天上午在同黨市議員洪健益陪同下，前往新東市場掃街拜票，被問及如何看待趙少康的言論？吳直言，過去20多年來，無論是國民黨或民進黨執政，中共解放軍都沒有放棄以武力制台，不斷提升軍力，現在他們的軍事威脅已波及整個印太區域安全穩定，許多民主國家都在做更好的準備，共同維護和平，保護生活方式。

吳怡農強調，這時候把國防當選舉議題操作相當可惜，特別是身為政治人物，有義務、有責任向社會大眾說清楚，讓大家知道現在所面臨的國安威脅，「這個時候是放下黨派競爭的時候，這個時候是團結一致對外，這個時候是必須一起重視國防，不要再做政黨之間的對立操作。」

此外，媒體詢問，吳怡農如何看待蔡英文拋出調升薪資、銜接勞保制度、配合大專院校彈性修業等配套？吳怡農說，這些配套措施是非常好的方向，每位役男、每位家長均關心在軍中具體要負責的任務和訓練內容，昨天已經看到初步說明，接下來社會大眾期待看到，役男一周在軍中會做些什麼，相信國防部在不久的將來會向外界一一報告。