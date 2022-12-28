王鴻薇批蔡英文「還在挺林智堅」　吳怡農：當事人有申訴權利

▲吳怡農今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文昨對林智堅的論文抄襲案，僅表達尊重當事人仍在申訴，並未回應外界的道歉要求，引發國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇不滿，批蔡還在挺林智堅。對此，民進黨候選人吳怡農28日上午受訪說，支持且完全尊重學術專業，當事人有申訴和上訴的權利，這沒有任何問題，並說要讓選民看到民進黨的真誠和認真，才能再次獲得信任。

在九合一選舉期間緊咬林智堅論文抄襲案的王鴻薇今天上午透過臉書開砲，蔡英文當初錯誤的要求人民相信謊言，現在還繼續保護指導教授、國安局長陳明通，林智堅就是抄襲，民進黨必須檢討自己學術詐騙的問題。

吳怡農今天上午在同黨市議員洪健益陪同下，前往松山區新東市場掃街拜票前，媒體關注王鴻薇發文一事，吳怡農說，「我們都支持也完全尊重學術專業，當然每一個當事人也有申訴跟上訴的權利」，這個沒有任何的問題，民進黨過去幾周持續檢討，知道選民必須看到民進黨的真誠、認真，才會再次信任、支持民進黨，因此，他透過每一場客廳會、街頭宣講當面跟選民說明，讓選民更加認識自己，盼1月8日大家可以站出來投票，支持正向的選舉文化。

此外，媒體也關注昨天蔡英文接受媒體採訪時，定副總統賴清德於一尊，是否有助於吳怡農的選情？吳怡農說，他參與的是一場地方的立委選舉，知道大家都很關心國家安全、提升台灣競爭力的議題，這是他對選民的訴求及承諾，未來進入立法院，一定是將國家安全、台灣競爭力、提升國際化作為問政主軸。