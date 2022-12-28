選前之夜找紙風車演「武松愛老虎」　吳怡農訴求溫暖歡樂

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選將在明年1月8日登場，民進黨候選人吳怡農1月7日晚間「選前之夜」在花博公園花海廣場，舉辦紙風車劇團經典親子劇「武松愛老虎」台北場首演。吳28日受訪說，希望讓大家看到選舉文化更多的可能性，因此沒規劃造勢大會，而是用溫暖、歡樂方式跟大家聚在一起。

▲吳怡農今天上午由洪健益陪同拜票。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

吳怡農昨天晚間透過社群平台公布，競選總部將於1月7日晚間邀請紙風車劇團進行「武松愛老虎」台北場首演，邀請大家一同觀賞，來看看武松與老虎是怎麼變成好朋友的。值得一提的是，這齣親子劇的主角「愛虎」布偶也曾出現在台北市長候選人陳時中選前「疼惜台北、為愛而走」遊行陣容。

吳怡農今天上午在同黨市議員洪健益陪同下，前往新東市場掃街拜票。他會前接受媒體聯訪說，非常感謝洪健益帶他回到民生社區，跟店家及居民們拜票，希望未來11天大家都可以出來支持正向、乾淨的選舉。

吳怡農表示，他一直想要嘗試不一樣的選舉方式，讓大家看到選舉文化更多的可能性，因此，選前之夜不會規劃造勢大會，而是找來紙風車劇團，用溫暖、歡樂方式跟大家聚在一起；至於總統蔡英文、副總統賴清德或其他綠營大咖是否將前來站台？吳語帶保留僅說，有確認一定會跟大家報告，並指選區內、選區外的議員夥伴們是最大助力。