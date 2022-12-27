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吳怡農選前之夜訴求歡笑　紙風車劇團演「武松愛老虎」

▲北市立委補選號次抽籤，吳怡農遲到。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農透露選前之夜將訴求歡笑和溫暖。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選將在明年1月8日登場，民進黨候選人吳怡農27日晚間透過社群平台，公布1月7日晚間「選前之夜」將前往花博公園花海廣場，參加紙風車劇團經典親子劇「武松愛老虎」台北場首演，盼帶來歡笑和溫暖。值得一提的是，這齣親子劇的主角「愛虎」布偶也曾出現在台北市長候選人陳時中選前「疼惜台北、為愛而走」遊行陣容。

吳怡農今天透過社群平台公布，競選總部將於1月7日晚間邀請紙風車劇團進行「武松愛老虎」台北場首演，邀請大家一同觀賞，來看看武松與老虎是怎麼變成好朋友的。

吳怡農說明，紙風車從2006年開始鄉村兒童藝術的推廣，以募款的方式走遍台灣大小鄉鎮，讓文化展演的力量不分城鄉、不遺漏任何一個角落，這是自己認同，也認為正確、一定要持續做下去的事，這一次的中山、北松山立委補選，他不設大型看板、不插旗幟，也沒有選前造勢活動。

吳怡農強調，「我們想改變選舉文化，所以邀請了紙風車劇團，在選前之夜，為大家帶來歡笑、感動和溫暖，希望這股正向的力量可以延續、擴散給更多人」。

▲▼陳時中競總「疼惜台北、為愛而走」大遊行公布記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲紙風車劇團「愛虎」玩偶曾出席陳時中競總記者會。（資料照／記者呂晏慈攝）

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