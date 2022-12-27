蔡英文宣布義務役延長1年　一張圖5分鐘看懂「兵役懶人包」

▲義務役延長一年，民國113年1月1日起實施，主要影響對象為94年次以後役男。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

總統蔡英文27日正式宣布，義務役從4個月延長為一年。國防部晚間也發布「5分鐘帶您瞭解義務役役期調整」圖卡，希望用懶人包方式，讓大眾快速了解兵役政策變化的背景跟全貌。

總統蔡英文27日一早召開國安高層會議，拍板義務役延長為一年，相關方案也正式出爐。影響對象是民國94年次以後役男，即目前的高三生，113年1月1日開始實施，未來義務役薪資將從現行6510元提高至20320元。

▼國防部發布一張圖卡，「5分鐘帶您瞭解義務役役期調整」，點圖可放大。（圖／國防部）

圖卡中提到，中俄去年才先後舉行2場軍演，為了因應威權主義擴張、軍力投射威脅，歷時2年通盤檢討，比較了南韓（18-21個月）、以色列（24-30個月）及新加坡（24個月）役期，考量台灣現行4個月役期，導致義務役武器操作不熟稔、部隊實務經驗不足，因此決定將役期延長至1年。

新制規劃上，一年義務役入伍新訓8周，彈藥射擊數將增至160發，學習基礎戰傷救護及求生；下部隊訓練44周，包括駐地訓練、專精訓練、基地訓練及聯合演訓，期間將學習新式武器、裝備，並接受民防訓練。

圖卡可見，在分發與運用上，役男可依志趣自選或依戶籍地分發至守備部隊（以義務役為主，志願役擔任幹部），或主戰部隊（志願役為主，具專長義務役可參加遴選加入）。若是具有民間特殊專長，則可至專業部隊發揮所長，以便退伍後快速與民間職場接軌。