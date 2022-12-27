兵役延至1年「一群人要發財」！超多退伍前輩喊：花在這裡最值得

▲義務役拍板恢復至一年，薪資也確定調升。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

義務役拍板恢復至1年，適用對象為2005年以後出生的役男，消息曝光後引發熱烈討論。對此，有網友開口發問，軍營裡的小蜜蜂「是不是要發財了」，貼文曝光後，也有不少人開始回憶當兵時的種種，直言「喝到珍奶和吃到雞排那一刻真的會哭」。

總統蔡英文27日在「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」表示，現行4個月義務役將延長為1年，薪資也會調整至2萬6,307元，適用對象為2005年以後出生的役男，實施日期為2024年1月1日開始。

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對此，就有網友感到好奇，「小蜜蜂的阿嬤是不是要發財了」，他當年每個月薪資5千多元，就算小蜜蜂的肉粽一顆要價30元，還是會買好買滿，如今薪資大幅提升，「小蜜蜂的阿嬤們是不是興奮到發抖？」

▼義務役延長至1年，薪水同時也提高，許多過來人不禁直言，小蜜蜂要發財了。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，引起熱烈討論，也有不少已服完役的民眾表示，「當兵錢花的最有價值的就是打小蜜蜂吧」、「喝到珍奶和吃到雞排那一刻真的會哭，有回到人間的錯覺」、「所以你當年5Ｋ有因此買不下手嗎」、「國軍何時在哪，小蜜蜂比中情局還強」、「結果領的薪餉都拿來打小蜜蜂了。」

至於「小蜜蜂」是什麼？這項稱呼在軍中是指營區附近的店家，每當阿兵哥外出操課，這些店家會開著發財車，載運各種食品、飲料來販售，是當兵時的小確幸。