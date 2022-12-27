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義務役月領26K！許淑華提3點喊話：薪資要跟職業軍人同級

▲▼許淑華提議，義務役的薪資應該比照職業軍人。（圖／翻攝臉書／許淑華）

▲許淑華提議，義務役的薪資應該比照職業軍人。（圖／翻攝臉書／許淑華）

記者柯振中／綜合報導

義務役確定延長至1年，除了役期變長以外，薪資也跟著增加。對此，民進黨台北市議員許淑華提3點建議，希望能進一步提升有志參軍、有能力的新兵待遇，完成8週的入伍訓練後，後面10個月的薪資等同職業軍人，雖然每年要多200億預算，但「保家衛國！無價」。

許淑華提到，對於如今的兵役政策，她有3點建言，第一是希望前兩個月的新兵訓練期，義務役士兵的薪水能夠提升，且若通過了一定的測試，後面10個月的薪資應提升到與職業軍人同級。

許淑華表示，進一步提升有志參軍、有能力新兵的待遇，將義務役的後10個月當成職業軍人的提早適應期，說不定能讓更多年輕人依照自身需求，來決定是否留任，以提高職業軍人招募的成功機率，按照每年7萬人服役來算，若後10個月的薪水與職業軍人相同，一年大約需要花200億，「保家衛國！無價！」

▼許淑華表示，若義務役的薪資比照職業軍人，一年大約要多200億預算，但保家衛國無價。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

許淑華指出，她希望國軍能引進美軍、北約軍的訓練方式及訓練人員，從烏克蘭部隊來看，2014年克里米亞被入侵後，烏軍就投入美軍、北約的軍隊訓練，這次的2022烏俄戰爭中，可以看見烏軍在軍力劣勢的情況下，能夠合作組織抵抗俄軍，且隨著時間拉長，開始逐漸收復失土，這些要歸功於美軍、北約的軍事訓練，如果台灣義務役期間，能培養與美軍、日軍的協同作戰能力，也能提升整體戰力。

至於第三點，許淑華則說，在烏俄戰爭當中，受創最嚴重的就是烏克蘭平民，如何讓民間力量在入侵、戰爭中發揮作用相當重要，怎麼建立有抵抗能力、自救能力的民團，一般民眾也十分關心，國防部應該積極投入人力，組織民防力量，來強化全民國防的兵力。

 

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