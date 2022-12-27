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1年義務役男新訓8周「射擊160發」　還要打漢光演習、下基地

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲1年義務役男新訓8周「射擊160發」。（圖／記者李毓康攝） 

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文27日親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，宣布2005年（即民國94年）後出生的役男，義務兵役延長至1年，國防部的簡報揭示，1年役期的義務役男須接受8周訓練，射擊訓練提升至160發，還要參加漢光演習、下基地等訓練。

根據國防部公佈的簡報揭露，前8周的入伍訓練增加模擬戰場實景抗壓訓練、健康管理與運動科學概論、戰鬥間各種姿勢射擊，提升彈藥射擊發數從104發至160發、戰傷救護與求生訓練等課程

後44周的部隊訓練，增加「新式武器、裝備及民防訓練」，具備執行國土守護及民防任務技能。協同民防任務訓練的部分，守備部隊役男於駐地專長訓練時，施以民防任務訓練，習得災害防救技能及自救互救能力，確保災、戰時均能維持社會持續運作韌性。

▲▼史上最硬教召第6天。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲新訓內容將會更接近模擬實戰。（圖／記者翁伊森翻攝）

新訓部分從現行5周，增加至8周，練內容包括「模擬戰場實景抗壓訓練」、「鍛鍊實戰化所需肌、耐力」、「增加各種姿勢射擊」，總射擊發數也增加至160發之外，另也需參與「戰傷救護」、「戰術行軍」等訓練。

待完成新訓後，役男將到所駐營區實施「駐地訓練」，接受專長、民防與戰備訓練，隨後依照不同兵科，銜接7周的專精訓練，強化小部隊戰鬥與多人操作武器訓練。

隨後實施13周的基地訓練，依照兵科實施綜合專業訓練，使役男具備執行戰備與聯合演習能力。

最後一階段則為6周的「聯合演訓」，役男執行防衛作戰計畫演練，參與漢光及民安演習，成為能執行作戰與民防任務的戰鬥兵。

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