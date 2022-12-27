蔥油餅店掛布條「本店頂讓」！路人細看笑了：好吃到並軌

▲蔥油餅店掛「本店頂讓」，細看卻讓人笑出來。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

好吃到翻過來！桃園市大園區一間蔥油餅店舖外面掛著紅布條，上面的大白字寫著「本店頂讓」，卻有網友細看後發現，原來根本不是頂讓廣告，而是在介紹自家的蔥油餅，且旁邊的招牌也十分有特色，充滿巧思的設計風格曝光，讓一票人忍不住嘴角上揚。

一名網友在「路上觀察學院」分享照片，他經過這間蔥油餅店舖時，看見了上方懸掛「本店頂讓」的紅布條，沒想到仔細查看才發現，白字的後方還有小小的黃字，全部合起來看，就會變成「本店口味絕頂讓人回味無窮」。

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網友被老闆的巧思給逗樂，於是拍下了可愛的畫面，上傳到網路分享。照片曝光後，也讓許多人嘴角上揚，不禁出言調侃，「會不會寫著寫著，就真的頂讓了」、「改天生意不好，只要把黃色的字蓋掉，就省了多一次布條的錢了！此乃省錢，而非幽默」、「比之前那個什麼『就想掛布條』有梗多了。」

還有不少人發現，除了紅布條以外，店家上方懸掛的招牌，也是上下顛倒的，於是笑稱「好吃到並軌」、「好吃到翻過來」、「然後他招牌還很反人類設計」、「招牌也很不一樣！」

此外，店家的招牌上雖然寫著「高雄鮮肉蔥油餅」，但有桃園人指出，這是位在大園區的蔥油餅店鋪，在地經營已經超過10年，老闆一開始是開餐車來賣，後來才有店面，生意一直維持得相當不錯。