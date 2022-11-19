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唐寶寶事件後…炸物店老闆還在考慮是否復業　違建招牌先被拆

記者陳雕文／新北報導

新北永和「唐寶寶事件」落幕！？該間炸物店在網友惡意流言攻擊後，在Google 評論區改成「永久停業」的狀態，本月17日其招牌已被拆光。房東表示，目前老闆還在南部休息，還需要幾天時間考慮是否繼續承租做生意，至於拆招牌則是因為違建，被檢舉後拆除。

▲▼炸物店招牌於17日上午被拆除。（圖／房東授權提供）

▲▼永和炸物店招牌於17日上午拆除，以下同。（圖／房東授權提供）

一名唐氏症少年本月4日買40元炸物要給阿公、阿嬤吃，不料忘記帶錢包，遭老闆咆哮並報警，後來該店被狂刷負評宣布停業，老闆於5日凌晨到派出所諮詢提告程序，想讓PO文的唐寶寶媽媽、網友付出代價，還向警哭訴心中委屈。

老闆曾表示，事後感到愧疚，向唐氏症少年道歉，但因為這件事收到許多過激留言，身心受創無法工作。停業期間曾有許多老顧客希望老闆復業，甚至連唐氏症少年的母親也喊話，希望老闆趕快復業「我當你第一個客人。」但炸物店的房東在17日上午於臉書發文說，「落幕了！唐寶寶炸物事件，炸物店拆招牌」並放上拆除的照片、影片。

▲▼炸物店招牌於17日上午被拆除。（圖／房東授權提供）

房東表示：「目前炸物店老闆還在南部休息，要我給他幾天時間考慮是否復業或是頂讓，他沒有營業，我也不好意思收租，招牌是因為違建被檢舉所以拆除的。」

房東說，雖然外傳老闆很有錢，但就我的觀察不是如此，疫情前我收的租金是2萬8千元，疫情開始後我是收每個月2萬元，老闆的生意有受影響，有時租金還要分好幾次給，如今又碰上唐寶寶事件，他現在很擔心就算復業，可能又要持續被檢舉或是言語攻擊。

▲▼唐氏症少年非常孝順，還會幫阿公阿嬤按摩。（圖／翻攝自唐氏症少年臉書）

▲唐氏症少年非常孝順，還會幫阿公阿嬤按摩。（圖／翻攝自唐氏症少年臉書）

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