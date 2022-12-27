殷瑋出任蔣萬安市政顧問　背後牽線人曝光

▲殷瑋。（圖／翻攝自臉書）

政治中心／台北報導

前總統馬英九時期的總統府發言人殷瑋出任台北市長蔣萬安市政顧問，引爆國民黨內部炸鍋，質疑殷瑋於國民黨最低潮時跑到國外，今年選舉大勝後卻又回來坐高官，並傳出該人事案是由蔣萬安父親蔣孝嚴牽線；但據了解，殷瑋其實是由蔣萬安選舉期間的總幹事顧問陳國君所引薦。

殷瑋曾任國民黨文傳會副主委、馬英九時期的總統府發言人等要職，但在2016年政黨輪替時舉家遷往澳洲，然而蔣萬安26日剛上任，就被爆出殷瑋回國擔任台北市政府的有給職市政顧問，引爆國民黨內部炸鍋。

國民黨台北市議員秦慧珠砲轟，殷瑋在馬英九執政後期被重用，但自視甚高，將國政搞得亂七八糟，害國民黨不受人民支持，造成後來丟失政權大敗，是禍首之一，結果沒有扛起責任就先躲到國外，如今藍營在北市重返執政，卻又回來佔據12職等高官。

據了解，殷瑋與顧問陳國君兩人原本就是舊識，陳國君希望借重殷瑋在總統府的歷練，以及近年來在國外民間企業的經驗，協助蔣萬安推動台北市政；殷瑋上週仍在澳洲工作，在陳國君的聯繫懇談後，最終也進入蔣市府服務。

而蔣萬安則於27日上午表示，市政顧問特別找來陳國君、殷瑋，主要是借重他們過去在中央、地方經驗，以及民間的歷練，能給予市府寶貴意見，讓市政推動非常順暢，接下來台北市政府是一個團隊，會透過實際成績向大家報告。