蔡英文暌違745天終於受訪　徐巧芯酸：若沒選輸就繼續當「神隱少女」

▲台北市議員徐巧芯。（圖／《新聞不芹菜》提供）

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文27日下午召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，除了報告兵役恢復1年制等相關事宜，也是相隔745天第一次開放媒體提問。國民黨台北市議員徐巧芯表示，如果今年民進黨沒有輸，蔡英文會繼續當「神隱少女」。

徐巧芯27日中午接受《新聞不芹菜》專訪，針對蔡英文745天沒有接受國內媒體訪問，但今日下午召開記者會一事，徐巧芯說，這次願意出來是因為民進黨2022大敗，且敗選檢討人民也無感，大膽預測如果今年民進黨沒有大輸，依舊看不到今天的記者會，蔡英文一樣繼續是「神隱少女」。

徐巧芯也提到，民進黨現在提倡要發1萬元現金，但之前在疫情期間卻說發現金很糟糕，擔心民眾存起來會無助經濟發展，不過選輸之後卻改口說要發現金，應該是想要透過行政資源來消彌民眾怒氣，這也是為何國民黨2024沒有掉以輕心的本錢，必須要像今年初一樣努力衝才有機會。

談到2024年總統大選，徐巧芯分析，前鴻海集團創辦人郭台銘之前在疫情爆發時幫忙買疫苗，與中央硬幹一場，是有戰功的人，加上日前衛福部長薛瑞元胡扯，郭台銘又以禽獸食祿回擊，郭台銘敢對民進黨說真話，即便知道自己是單兵直入，但也讓人覺得應該要跟上，「強的人不一定民調高，也不一定是要選總統，強就是強，我很欣賞郭台銘這樣的人。」

被問到是否希望郭台銘透過同舟計畫回到國民黨，披上藍袍出戰2024？徐巧芯表示，自己對此沒有意見，誰出來選，也要黨內整合成功才是最要緊的事情，同時也是黨中央的責任。

至於同屬戰鬥藍的中廣董事長趙少康表態有意參選總統？徐巧芯回應，誰能在2024讓民進黨下架，那就是最適合的人選，至於黨內總統候選人的產出，應該由協調優先，如果協調不成功就用初選方式。