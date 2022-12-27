



▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文今開記者會，親自宣布2024年開始，義務役確定延長一年。對此，國民黨立委陳玉珍受訪時表示，蔡英文當著全國人民面前說不是美國的壓力才延長義務役，但其實大家心知肚明，都知道今日兵役延長最重要的原因，「蔡英文根本是當著大家面前說謊」。陳玉珍強調，她完全看不出執政者現在想要和平，蔡政府只是一而再、再而三地把人民推向戰場，可想而知，她也一定感受到兩岸兵凶戰危，「執政黨的錯誤執政，根本是拉著選民一起陪葬」。

根據稍早記者會指出，未來義務役士兵每月薪資將從現今的約6500元提升到26307元；一年義務役可接受駐地、專精、基地及聯合演訓等完整訓練，並增加新式武器、裝備及民防訓練。

陳玉珍說，保家衛國她絕對支持，她也同意提高義務役待遇，但更重要是實質內容的提升，如果只提高待遇，這樣根本只是話術。陳玉珍感嘆表示，現在台海局勢緊張，呼籲蔡政府堅持台灣利益，勿將台灣淪為強國博弈的籌碼。

立委馬文君受訪時指出，兵役延長方案不應該倉促改變，以往2年義務役役期是經歷18年調整至1年；1年役期是經歷10年調整至4個月。若國防部想以1年時間恢復1年期役期，似乎沒有哪麼單純，現在的決定真的是國防部的「專業評估結果」？

馬文君認為，為何不在現有可掌握的人力下，先就目前募兵制實際員額調整部隊合理編制與強化4個月軍事訓練役的訓練內容，並改善官兵福利、生活與部隊管理方式，以吸引更多年輕人，把從軍當成人生志業，並於退役後善待他們。

「訓練人力、訓場、住宿都是問題」，馬文君細數問題所在，只是簡單的提高義務役薪資，並不會讓役男心甘情願，若這些新增的預算，用來提高基層作戰部隊的薪資或許會更好。在政府無力解決台灣少子化的狀況下，想以恢復1年役期，解決「台灣軍隊人力短缺嚴重」問題，可能只是短期的麻醉劑。

